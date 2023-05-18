Рыба по цене авто и "золотые" туалеты: топ-5 самых популярных злоупотреблений на Prozorro

ГП "Прозорро" самоустранилось от перекрытия преступных лазеек, а чиновники делать это и не планировали

Платформа Prozorro сыграла историческую роль в борьбе со злоупотреблениями при государственных закупках, раскрыв информацию о торгах. Впрочем, со временем чиновники привыкли к ее ограничениям, нашли лазейки и систематически их используют.

Государственное предприятие, администрирующее платформу, самоустранилось от работы по перекрытию преступных схем. С одной стороны, это не их прямая обязанность, но с другой – Prozorro на глазах девальвирует до банальной программы, которую умелые дельцы используют для реализации преступлений.

"Телеграф" собрал пять самых распространенных видов злоупотреблений в сфере публичных закупок.

Ограничение круга участников

Самый популярный вид злоупотреблений на платформе Prozorro – искусственное ограничение круга участников тендера. Здесь могут быть разные варианты: предложение может быть отклонено из-за недоданной справки, какой-то бюрократической зацепки в бумажке. Но часто закупщики сразу указывают требования к участникам, которым отвечают лишь несколько заранее известных фирм.

О подобном случае "Телеграф" рассказывал в статье об утилизации ламп накаливания от "Укрпочты" . Департамент защиты окружающей среды Запорожской областной военной администрации запретил участвовать в тендере компаниям, не работающим на территории региона. В результате тендер разыграли две местные фирмы: стартовая сумма закупки снизилась примерно на 2%, хотя участник из другой области готов был утилизировать вдвое дешевле. С какой целью был устранен подрядчик — даст разъяснение Антимонопольный комитет, на рассмотрении у которого находятся документы.

Как рассказывает независимый аудитор Юлия Глушко, чтобы избежать ответственности за подобные злоупотребления, государственные компании и учреждения нередко нанимают организатора-посредника. Так называемое уполномоченное лицо берет на себя все риски. Когда дело доходит до расследования контролирующих или правоохранительных органов, посредник может быть уже ликвидирован.

"К примеру, есть заказчик — водоканал, департамент образования, община, — представитель которого может сказать: там будет пять участников, мой такой-то, он должен победить". И дальше уже представитель заказчика продумывает, как сделать так, чтобы выиграл определенный подрядчик", — говорит эксперт.

Описание предмета закупки "с потолка"

Второе по частоте злоупотребления на платформе Prozorro – отвлеченное описание предмета закупки. Это позволяет заказчику и приближенным к нему подрядчикам произвольно трактовать, что следует предложить на тендере. Соответственно, тем, кто не "в теме" остается только угадывать, как выиграть конкурс. Чаще всего они даже узнают о нем с опозданием, ведь мониторят, как правило, только конкретные товары и услуги. Например, если какая-то ОТГ планирует закупить услуги по созданию "общественного пространства", без детализации, и при этом сразу указывает ожидаемую стоимость в несколько миллионов гривен, выиграть такой тендер может только "дружественная" фирма.

Эксперт по энергетике Андрей Закревский отмечает, что даже электроэнергию на Prozorro научились продавать так, что не сразу догадываешься, что это именно она.

"Сначала люди попытались продавать яйца в наборах с красной икрой и картофелем. Это удалось. Затем начали электроэнергию покупать в "дозах" и "порциях", — говорит эксперт.

Цена ниже себестоимости

Еще одна преступная схема с использованием Prozorro — сознательное занижение цены на торгах ниже себестоимости. Если фирма-победитель в хороших отношениях с мэром или руководителем государственной компании, проводящим тендер, можно смело обваливать цену. Впоследствии подрядчику достаточно написать письмо со ссылкой на удорожание материалов или другие обстоятельства, и закон разрешает пересмотреть цену закупки.

Допороговые закупки

Правительство позволяет чиновникам проводить без тендера через Prozorro закупки товаров на сумму менее 100 тысяч гривен и текущие ремонты дешевле 200 тысяч гривен. Это вполне логичное решение. Если нужно купить стол и стул, нет смысла собирать отдельную тендерную комиссию. Но эта лазейка стала предметом вопиющих злоупотреблений, которые благодаря Prozorro становятся публичными.

К примеру, лицей в Кировоградской области по упрощенной процедуре закупил хек по 58 147 грн за килограмм, что соответствует стоимости подержанного отечественного авто. И формально при этом нет никаких нарушений. В Черновцах работники кладбища пытались купить соль по 378 грн 18 коп. за килограмм. После огласки тендер был отменен.

А в Одесской области чиновники решили отремонтировать туалет за полмиллиона гривен. При этом работы по обновлению "золотого" туалета на кладбище разбили на три лота. Это дало возможность нанять фирму для ремонта без конкурса.

Ремонт туалета за полмиллиона гривен разбили на три лота

Степень локализации

При государственных закупках продукции машиностроения законодательство требует наличия в нем не менее 15% украинской составляющей. Но какова реально степень локализации, никто не проверяет. Часто участники тендеров на Prozorro указывают этот показатель "с потолка", и Минэкономики, ведущее соответствующий реестр товаров, верит им на слово.

К чему это приводит, "Телеграф" уже писал раньше. Украинские чиновники закупают турецкие автобусы , доверяя информации о том, что 15% украинской составляющей в них будет обеспечено… покраской.

Работа для аудиторов

За разъяснением ситуации "Телеграф" обратился в ГП "Прозорро". По словам руководителя по коммуникациям Евгения Гриценко, определенные трудности поиска на Prozorro существуют.

"Понимаю проблему, сам часто что-то ищу, но мы как система не можем влиять на то, как заказчик будет называть то, что он покупает. Это могут быть очень сложные предметы, которые трудно унифицировать, в отличие от товаров, которые размещают на Rozetka или других маркетплейсах", — говорит спикер платформы.

Специалист также подчеркнул, что существует предусмотренная законом ответственность за несоблюдение правил участниками платформы.

"Работа аудиторов — проверять такие вещи и привлекать к ответственности, — говорит Евгений Гриценко. — Поэтому я не понимаю, какие могут быть претензии к Prozorro, система дает полный массив информации, чтобы увидеть злоупотребления".

Однако очевидно, что платформа Prozorro – не простой маркетплейс. Это государственное предприятие, и, если его ресурс систематически используется для преступлений, это требует реагирования как самого ГП, так и правоохранительных органов.

Пока что системной работы по усовершенствованию процедуры публичных закупок и недопущению злоупотреблений не ведет никто. Как результат, Prozorro из гордости страны превращается в место преступлений.