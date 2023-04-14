Как не покупать украинское: о некоторых "ноу-хау" поддержки турецких товаропроизводителей

Резонансными тендерами на покупку автобусов для Ровенской АЭС и Кривого Рога уже занимается Госаудитслужба и Бюро экономической безопасности. В БЭБ обратилась Федерация работодателей Украины по поводу достаточно интересных тендеров на приобретение автобусов. Два схожих случая за месяц – это уже признаки системной проблемы.

Неестественный отбор

10 марта 2023 г. был назван победитель тендера, объявленного обособленным подразделением "Атомпроектинжиниринг" ГП "Энергоатом" на автобусы электрические и зарядные станции ускоренного типа. Договор заключен с ООО "Авто-регион" на поставку 10 турецких электробусов Ar — Temsa Avenue Electron на сумму 233 577 700 грн (без НДС).

Второй участник ООО "Завод "ЭлектронМаш" (Львов) предложил электробусы Е19101 "Электрон" за 174 млн. грн (без НДС), что на четверть меньше чем у другого участника, но предложение было отклонено именно по требованию предоставить справку о серийном производстве предложенной модели или базовой модели.

"ЭлектронМаш" отмечал, что базовым для электробуса является троллейбус с автономным ходом "Электрон", который производится серийно. Заказчика это не устроило, хотя впоследствии АМКУ подтвердил, что не было требования, что базовым должен быть электробус.

Еще одним основанием для отклонения стало непредоставление отклика от эксплуатанта. Хотя было подано письмо от КП "Львовэлектротранс", адресовано другой компании — "Электронтранс", которая также входит в концерн "Электрон".

На жалобу в АМКУ отметили, что никто не требовал, чтобы базовым был электробус. Но в итоге предложение отклонили именно из-за не устранения в течение суток недостатка в отзыве от эксплуатанта.

Так что с одной стороны экономия 70 млн.грн на закупке, с другой бюрократическая зацепка из-за ненадлежащей бумажки.

Все ради Турции!

Похожая история произошла в Кривом Роге. 20 марта стало известно, что победителем тендера КП "Городской троллейбус" на поставку автобусов стало ООО "Современные грузовики". Будут поставлены десять низкопольных, опять же турецких автобусов Guleryuz Ecoline 12 за 108,9 мдн.грн (без НДС).

Сначала другие участники — "Черниговский автозавод" и "ЭлектронМаш", пожаловались в АМКУ на дискриминацию, поскольку технические условия были выписаны под указанный турецкий автобус.

Впоследствии заказчик сам либерализовал технические требования. Но в результате украинских производителей не допустили к участию в тендере из-за того, что они не предоставили подтверждение совместимости электронных устройств оплаты проезда (валидаторов). При этом подтверждение должно было предоставить другое коммунальное предприятие Кривого Рога — "Центр электронных услуг".

Такое требование тендерной документации дискриминационно, поскольку система оплаты проезда является дополнительной опцией для автобусов и в каждом городе реализована на базе различных технических решений. Этот вопрос требует времени на согласование. Решить его за период от даты объявления тендера до даты подачи предложений невозможно. Если заранее не согласовать такую систему, возможно на всякий случай, для разных систем оплаты каждого более-менее крупного города, который может объявлять закупки автобусов.

Победитель тендера ООО "Современные грузовики" запрос на справку оформил 13.02.2023, а ответ на соответствие, совместимость и возможность функционирования в существующей системе датирован 15 февраля 2023 года.

Забыли закон

Всем вышеприведенным и спецификой проведения якобы тендеров в Украине никого не удивишь. Но есть и требования закона о минимальной степени локализации производства. Если бы этот закон выполнялся, то события с тендерами "Энергоатома" и Кривого Рога развивались бы по другим сценариям.

По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева: "Закон "О публичных закупках" предусматривает степень локализации производства для участия в тендерах. В этом году отечественная составляющая должна быть не менее 15%, в следующем году уже 20%. Степень локализации по установленной формуле определяется самостоятельно производителем товара, являющегося предметом закупки, и подтверждается Уполномоченным органом.

Производителем считается именно то предприятие, VIN-код которого стоит на транспортном средстве, что подтверждается "Сертификатом соответствия" или "Индивидуальным сертификатом соответствия".

Однако в Перечне товаров с подтвержденной степенью локализации есть далеко не единичные случаи, когда предмет закупки внесен не производителем, а предприятием, основным видом деятельности которого является торговля".

Например, по тендеру для Ровенской АЭС ООО "Авто-регион" отмечает степень локализации электробуса — 15.98%. На территории Украины осуществляются следующие технологические операции: лакокрасочные работы, антикоррозионная обработка кузова, дооборудование базового автобуса в соответствии с требованиями заказчика, герметизации, энергосбережения, шумоизоляции и климатической адаптации.

Победитель тендера в Кривом Роге ООО "Современные грузовики" предложил автобус GULERYUZ ECOLINE 12, локализацию которого в Украине обеспечивает ООО "Подъемные механизмы".

Из заявления о включении товара в перечень товаров с подтвержденной степенью локализации ООО "Подъемные механизмы" усматривается, что степень локализации 17,6% достигнута за счет технологических операций на территории Украины: антикоррозионная обработка кузова, лабораторные испытания, изготовление и установка дооборудования, шумоизо адаптация.

Как считает Руслан Ильичев: "Возникает обоснованное колебание в осуществлении таковых технологических операций на предприятиях, главным видом деятельности которых является торговля автотранспортными средствами и целесообразности таковых операций, поскольку такие операции обязаны осуществляться производителем автотранспортного средства.

По информации отечественных производителей колесных транспортных средств, антикоррозионная обработка кузова автобуса является одним из обязательных этапов технологического процесса производства автобуса на заводе-производителе.

Большинство европейских производителей с целью антикоррозионной защиты кузова автобуса используют химическую обработку – катафорезное грунтование или гальваническое цинкование, что гарантирует 100% защиту элементов кузова от коррозии на достаточно значительный срок эксплуатации.

Антигравийная обработка нижней части кузова транспортного средства, как правило, является обязательной завершающей операцией в технологическом процессе изготовления автобуса у большинства европейских производителей.

Поэтому дополнительная антикоррозионная/антигравийная обработка после таких процессов на заводе-производителе после попадания транспортного средства в нашу страну не имеет смысла и необходимости при использовании в любом климатическом регионе ”.

Очевидно, степень локализации значительно зависит от стоимости краски и окрасочных работ. Интересно, что придумают в следующем году, когда степень локализации должна быть не менее 20%. Для сравнения "ЭлектронМаш" имеющий все признаки завода-производителя заявляет о степени локализации в 40%.

Пока что Федерация работодателей просит БЭБ проверить достоверность осуществления технологических операций ООО "Подъемные механизмы" и ООО "Авто-регион" при направлении ими заявлений о включении товара в перечень товаров с подтвержденной степенью локализации.

Ситуация достаточно щепетильная, потому что если окажется, что тендерные предложения содержат недостоверную информацию, может пострадать репутация известных турецких автопроизводителей.

Кто они – тендерные гуру?

ООО "Авто-регион" (Киев, код ЕГРПОУ 32982101). Основан в 2004 году, уставный капитал 230 тыс. грн.

По данным Опендатабот ( https://opendatabot.ua/p/1QDV272 ) владельцем является Гайдамаха Дмитрий Дмитриевич.

По итогам 2020 года доход компании составил 110455 тыс. грн., чистая прибыль 258,3 тыс.грн.

Участник в 336 закупках ( https://clarity-project.info/tenderer/32982101 ). Победитель в 140 закупках на сумму 417,8 млн. грн.

ООО "Современные грузовики" (г.Киев, код ЕГРПОУ 36085246 ) создано в 2008 году. Уставный капитал 9 668 175 грн. Владельцем 90% акций является ООО "Супермаркет грузовой автотехники "Автек". 10% принадлежит ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд "Коннект".

Конечными бенефициарами являются брат и сестра Евгений и Ольга Мещанины.

По данным Опендатабот ( https://opendatabot.ua/c/36085246 ) в 2022 году доход ООО "Современные грузовики" составляет 1 355 137 тыс. грн. Чистая прибыль – 26 989 тыс.грн,

Участник в 910 закупках, победитель в 495 на сумму 2,8 млрд.грн.