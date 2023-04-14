Як не купувати українське: про деякі "ноу-хау" підтримки турецьких товаровиробників

Резонансними тендерами на придбання автобусів для Рівненської АЕС та Кривого Рогу вже займається Держаудитслужба та Бюро економічної безпеки. До БЕБ звернулась Федерація роботодавців України щодо досить цікавих тендерів на придбання автобусів. Два схожих випадки за місяць – це вже ознаки системної проблеми.

Неприродній відбір

10 березня 2023 року був названий переможець тендеру, оголошеного відокремленим підрозділом "Атомпроектінжиніринг" ДП "Енергоатом" на автобуси електричні та зарядні станції прискореного типу. Договір укладений з ТОВ "Авто-регіон" на постачання 10 турецьких електробусів Ar–Temsa Avenue Electron на суму 233 577 700 грн (без ПДВ).

Другий учасник ТОВ "Завод "ЕлектронМаш" (Львів) запропонував електробуси Е19101 "Електрон" за 174 млн. грн (без ПДВ), що на чверть менше ніж у іншого учасника, але пропозиція була відхилена саме через вимогу надати довідку про серійне виробництво запропонованої моделі або базової моделі.

"ЕлектронМаш" зазначав, що базовим для електробуса є тролейбус з автономним ходом "Електрон", який виготовляється серійно. Замовника це не влаштувало, хоча згодом АМКУ підтвердив, що не було вимоги, що базовим має бути саме електробус.

Ще однією підставою для відхилення стало ненадання відгуку від експлуатанта. Хоча був поданий лист від КП "Львівелектротранс", адресований іншій компанії – "Електронтранс", яка також входить в концерн "Електрон".

На скаргу в АМКУ зауважили, що ніхто не вимагав, щоб базовим був саме електробус. Але у підсумку пропозицію відхилили саме через не усунення протягом доби недоліка щодо відгуку від експлуатанта..

Отже з одного боку економія 70 млн.грн на закупівлі, з іншого бюрократична зачіпка через неналежний папірець.

Все заради Туреччини!

Схожа історія сталась у Кривому Розі. 20 березня стало відомо, що переможцем тендеру КП "Міський тролейбус" на постачання автобусів стало ТОВ "Сучасні вантажівки". Буде поставлено десять низькопідлогових, знову ж таки, турецьких автобусів Guleryuz Ecoline 12 за 108,9 мдн.грн (без ПДВ).

Спочатку інші учасники — "Чернігівський автозавод" та "ЕлектронМаш", поскаржились в АМКУ на дискримінацію, оскільки технічні умови були виписані під вказаний турецький автобус.

Згодом замовник сам лібералізував технічні вимоги. Але у підсумку українських виробників не допустили до участі в тендері через те, що вони не надали підтвердження сумісності електронних пристроїв оплати проїзду (валідаторів). При цьому підтвердження мало надати інше комунальне підприємство Кривого Рога — "Центр електронних послуг".

Така вимога тендерної документації є дискримінаційною, оскільки система оплати проїзду є додатковою опцією для автобусів і в кожному місті реалізована на базі різних технічних рішень. Це питання вимагає часу на узгодження. Вирішити його за період від дати оголошення тендеру до дати подання пропозицій — неможливо. Якщо заздалегідь не погодити таку систему, можливо про всяк випадок, для різних систем оплати кожного більш менш великого міста, яке може оголошувати закупівлі автобусів.

Переможець тендеру ТОВ "Сучасні вантажівки" запит на довідку оформив 13.02.2023, а відповідь щодо відповідності, сумісності та можливості функціонування в наявній системі датована 15 лютого 2023 року.

Забули про закон

Всим вищенаведеним і специфікою проведення нібито тендерів в Україні нікого не здивуєшь. Але є і вимоги закону про мінімальну ступінь локалізації виробництва. Якби цей закон виконувався, то події з тендерами "Енергоатома" і Кривого Рогу розвивались би за дещо іншими сценаріями.

За словами генерального директора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова: "Закон "Про публічні закупівлі" передбачає ступінь локалізації виробництва для участі в тендерах. В цьому році вітчизняна складова має бути не менше 15%, наступного року вже 20%. Ступінь локалізації за встановленою формулою визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом.

Виробником вважається саме той суб’єкт господарювання, VIN-код якого стоїть на транспортному засобі, що підтверджується "Сертифікатом відповідності" або "Індивідуальним сертифікатом відповідності".

Однак, в Переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації є далеко не поодинокі випадки, коли предмет закупівлі внесено не виробником, а суб’єктом господарювання, основним видом діяльності якого є торгівля".

Наприклад, щодо тендеру для Рівненської АЕС ТОВ "Авто-регіон" зазначає про ступінь локалізації електробуса — 15.98%. На території України здійснюються наступні технологічні операції: лако-фарбові роботи, антикорозійна обробка кузова, дообладнання базового автобусу відповідно вимог замовника, герметизації, енергозбереження, шумоізоляції та кліматичної адаптації.

Переможець тендеру в Кривому Розі ТОВ "Сучасні вантажівки" запропонувало автобус GULERYUZ ECOLINE 12, локалізацію якого в Україні забезпечує ТОВ "Підйомні механізми".

Із заяви про включення товару до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації ТОВ "Підйомні механізми" вбачається, що ступінь локалізації 17,6% досягнуто за рахунок технологічних операцій на території України: антикорозійна обробка кузова, лабораторні випробування, виготовлення та встановлення дообладнання, шумоізоляція та кліматична адаптація.

Як вважає Руслан Іллічов: "Виникає обгрунтований сумнів у здійсненні таких технологічних операцій на підприємствах, основним видом діяльності яких є торгівля автотранспортними засобами та в доцільності таких операцій, оскільки такі операції мають здійснюватися виробником автотранспортного засобу.

За інформацією вітчизняних виробників колісних транспортних засобів антикорозійна обробка кузова автобуса є одним з обов’язкових етапів технологічного процесу виробництва автобуса на заводі-виробнику.

Більшість європейських виробників з метою антикорозійного захисту кузова автобуса використовують хімічну обробку – катафорезне грунтування, або гальванічне цинкування, що гарантує 100% захист елементів кузова від корозії на доволі значний термін експлуатації.

Антигравійна обробка нижньої частини кузова транспортного засобу, як правило, є також обов’язковою завершальною операцією в технологічному процесі виготовлення автобуса у більшості європейських виробників.

Тому додаткова антикорозійна/антигравійна обробка після таких процесів на заводі-виробнику після потрапляння транспортного засобу в нашу країну не має сенсу і необхідності при використанні в будь якому кліматичному регіоні".

Вочевидь ступінь локалізації значно залежить від вартості фарби і фарбувальних робіт. Цікаво що придумають наступного року коли ступінь локалізації має бути не менше 20%. Для порівняння "ЕлектронМаш" який має всі ознаки завода-виробника заявляє про ступінь локалізації в 40%.

Поки що Федерація роботодавців просить БЕБ перевірити достовірність здійснення технологічних операцій ТОВ "Підйомні механізми" та ТОВ "Авто-регіон" при направленні ними заяв про включення товару до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації.

Ситуація досить делікатна, бо якщо виявиться, що тендерні пропозиції містить недостовірну інформацію, може постраждати репутація відомих турецьких автовиробників.

Хто вони — тендерні гуру?

ТОВ "Авто-регіон" (місто Київ, код ЄДРПОУ 32982101). Засноване в 2004 році, статутний капітал 230 тис. грн.

За даними Опендатабот (https://opendatabot.ua/p/1QDV272) власником є Гайдамаха Дмитро Дмитрович.

За підсумками 2020 року дохід компанії становив 110 455 тис. грн., чистий прибуток 258,3 тис.грн.

Учасник в 336 закупівлях (https://clarity-project.info/tenderer/32982101). Переможець у 140 закупівлях на суму 417,8 млн.грн.

ТОВ "Сучасні вантажівки" (м.Київ, код ЄДРПОУ 36085246) створене в 2008 році. Статутний капітал 9 668 175 грн. Власником 90% акцій є ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки "Автек". 10% належить ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Коннект".

Кінцевими бенефіціарами є брат і сестра Євгеній та Ольга Мещаніни.

За даними Опендатабот (https://opendatabot.ua/c/36085246) в 2022 році дохід ТОВ "Сучасні вантажівки" становить 1 355 137 тис. грн. Чистий прибуток – 26 989 тис.грн,

Учасник в 910 закупівлях, переможець в 495 на суму 2,8 млрд.грн.