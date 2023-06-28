Годинник майже за півмільйона: "слуга народу" обурила мережу дорогою прикрасою

У мережі не оцінили любов народної обраниці до брендового годинника

Депутат від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва засвітилася на публіці з годинником за більше ніж 10 тисяч доларів. До речі, це не єдина дорога прикраса в її колекції.

Фото із дорогим годинником опублікувала її колега Ганна Пуртова. Народні обраниці одягнулися у "кольорах прапора" з нагоди Дня Конституції України.

На зап’ясті Оксани Дмитрієвої красується годинник від відомого бренду Jacob&Co Five Time Zone за 11 тисяч доларів. Ця модель унісекс, тобто підходить як дівчатам, так і чоловікам. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі та жовтого золота. Безель годинника інкрустований білими діамантами 3.25 або 5 карат на вибір покупця. Ремінець зроблений з поліуретану, а застібка розкладається.

Раніше на її руці був помічений годинник від не менш відомого лакшері бренду Cartier лінійки Ballon Bleu. Їхня вартість 274 тисячі гривень. Зроблено корпус цього годинника з нержавіючої сталі та інкрустовано 11 білими діамантами. А браслет виготовлений з нержавіючої сталі та рожевого золота.

Зауважимо, що за освітою Дмитрієва стоматолог і є членом громадської організації "Стоматологи України". Користувачі мережі під постом також звернули увагу на дорогий аксесуар нардепа. Вони в’їдливо помітили, що "епоха бідності закінчилася, але не в нас" і поцікавилися "чи не злипнеться від таких дорогих годинників".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український футболіст Зінченко та його дружина Влада засвітили дорогі обручки. Вони виготовлені з кількох видів золота і коштують близько 5-10 тисяч євро.