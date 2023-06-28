У капелюсі українського бренду: Бейонсе "запалила" у Варшаві, серед гостей Том Голланд і Lizzo (фото, відео)

41-річна знаменитість довела до сліз свою темношкіру колегу

Американська співачка в стилі R&B Бейонсе продовжує своє світове турне World Renaissance, і цього вівторка вона виступила перед багатотисячним натовпом у столиці Польщі — Варшаві. Одна з особливостей туру полягає в тому, що співачка змінює костюми від міста до міста, але стильні капелюхи українського дизайнера Руслана Багінського на польській сцені галасу наробили. В них же в середині травня Бейонсе відкривала турне з концерту у Стокгольмі.

Як пише Телеграм-канал "Культурна Прачечна", 41-річна знаменитість зібрала близько 60 тисяч поляків, серед яких були й українці, на Національному стадіоні та 28 червня зробить це ще раз.

Серед зіркових гостей заходу виявилася зірка фільмів "Людина-павук" Том Голланд та колега діви R&B, 35-річна співачка Lizzo. До речі, остання навіть пустила сльозу, коли побачила під час виступу Бейонсе своє ім’я на екрані, встановленому вгорі сцени. Це було зроблено з метою наголосити на важливості темношкірих жінок у музиці.

Крім того, підтримали своєю присутністю Бейонсе її чоловік Jay-Z та маленька дочка Блю Айві (Blue Ivy).

Beyoncé в капелюсі від Багінського

Виступ Бейонсе у фото

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Бейонсе давно сподобалися стильні твори українських дизайнерів. Лише у січні цього року 41-річна виконавиця вразила фанів яскравим вбранням бренду FROLOV.