Девід і Вікторія Бекхем, які 23 роки у шлюбі, вразили стрункою формою на модному показі у Версалі (фото)

Зіркова пара опинилася в центрі уваги папараці

Дизайнерка Вікторія Бекхем з’явилася на модному показі Jacquemus у Версалі. Разом із нею захід відвідав і чоловік Девід Бекхем, який з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.

На показі Le Chouchou у Версальському замку, який пройшов 26 червня, зіркова пара багато обіймалася та посміхалася. Подружжя у шлюбі вже 23 роки, але залишається в такій же стрункій формі, як і багато років тому.

Для події Вікторія обрала рожеву сукню-комбінацію асиметричного крою, ефектні ботфорти з відкритим мисом, сумку в тон і величезні сонцезахисні окуляри. Її чоловік віддав перевагу бежевому лляному костюму і коричневим сандалям.

48-річний британський футболіст Девід та 49-річна ексучасниця гурту Spice Girls, дизайнерка Вікторія одружилися 4 липня 1999 року. До цього пара була разом кілька років. У 1999 році у них народився первісток за кілька місяців до офіційного одруження. З минулого року 24-річний Бруклін одружений із актрисою Ніколя Пельтц. Середньому синові Бекхемів Ромео зараз 20 років, молодшому Крузу — 18, а дочці Харпер — 11. До речі, Ромео пішов стопами батька і займається футболом.

Стильні образи зіркової пари. Фото: Getty Images

Рідкісний кадр, де Вікторія посміхається. Фото: Getty Images

Фотографи зловили у кадр усі моменти. Фото: Getty Images

Шлюбу Бекхемів скоро буде 24 роки. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український футболіст, гравець "Динамо" одружився. Олександр Сирота поділився у мережі знімками з новоспеченою дружиною.