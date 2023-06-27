Дэвид и Виктория Бекхэм, которые 23 года в браке, поразили стройной формой на модном показе в Версале (фото)

Звездная пара оказалась в центре внимание папарацци

Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на модном показе Jacquemus в Версале. Вместе с ней мероприятие посетил и муж, Дэвид Бекхэм, который с первых дней полномасштабной войны поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами.

На показе Le Chouchou в Версальском замке, который прошел 26 июня, звездная пара много обнималась и улыбалась. Супруги в браке уже 23 года, но остаются в такой же стройной форме, как и много лет назад.

Для события Виктория выбрала розовое платье-комбинацию ассиметричного кроя, эффектные ботфорты с открытым мысом, сумку в тон и огромные солнцезащитные очки. Ее муж предпочел бежевый льняной костюм и коричневые сандалии.

48-летний британский футболист Дэвид и 49-летняя экс-участница группы Spice Girls, дизайнер Виктория поженились 4 июля 1999 года. До этого пара была вместе несколько лет. В 1999 году у них родился первенец за несколько месяцев до официального бракосочетания. С прошлого года 24-летний Бруклин женат на актрисе Николе Пельтц. Среднему сыну Бекхэмов Ромео сейчас 20 лет, младшему Крузу — 18, а дочке Харпер – 11. К слову, Ромео пошел по стопам отца и занимается футболом.

Стильные образы звездной пары. Фото: Getty Images

Редкий кадр, где Виктория улыбается. Фото: Getty Images

Фотографы поймали в кадр все моменты. Фото: Getty Images

Браку Бекхэмов скоро будет 24 года. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист, игрок "Динамо" женился. Александр Сирота поделился в сети снимками с новоиспеченной женой.