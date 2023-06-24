Даниэль Салем заявил, что разводится с женой и признался, кто сейчас в его сердце

Пара вместе воспитывает 8-летнюю дочь Санта-Луну

39-летний украинский ведущий, а сейчас военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, который планирует удочерить ребенка, потерявших родителей во время войны, признался, что сейчас находится в бракоразводном процессе с женой Марией, с которой вместе прожил 17 лет.

Артист в интервью программе "Невероятная правда о звездах" рассказал, когда они с супругой поняли, что не могут больше оставаться вместе и в каких отношениях они на данный момент.

Даниэль Салем признался, что решение о разводе было принято еще до начала полномасштабной войны с россией, но все было поставлено на паузу. А теперь они начали проходить этот процесс.

Отвечая на вопрос, что стало причиной такого решения, бывший украинский ведущий подчеркнул, что в отношениях с Марией "его было мало", хотя он все делает для семьи и ставит жену и дочь превыше всего. Но и он, и Мария весьма ревнивы и возможно это тоже сыграло свою роль.

Однако, как подчеркнул Салем, они с Марией сейчас в хороших отношениях, относятся друг к другу с большим уважением и желают друг другу счастья.

Что касается новых отношений, артист ответил, что сейчас в его сердце только Луна и Украина, а все остальное просто не ко времени.

Даниэль Салем с дочерью Санта-Луной

Отметим, что Мария с дочерью Санта-Луной живут сейчас за границей, но девочка сейчас на каникулах и смогла на неделю приехать к папе, вступившему в ряды ВСУ. Салем не видел дочку долгих 465 дней.

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись. Девушка ответила, свободно ли ее сердце на данный момент.