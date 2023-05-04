Сергей Жадан разводится с женой спустя 15 лет брака: артисту приписывают роман с Соловий

У пары есть 10-летняя дочь Мария

История вероятного романа известного украинского писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Христины Соловий, после бурных обсуждений их поцелуя в одном из клипов артистки, получил продолжение. Причиной этого стала новость о разводе Жадана с его супругой Ириной Куницыной спустя 15 лет брака.

О разводе артиста стало известно из Единого реестра судебных решений, где видно, что еще 24 апреля было подано заявление. Более того, иск подал сам Жадан. Также известно, что дело будет рассматриваться в Лычаковском районном суде Львова.

Все это только усилило предположения поклонников артиста, что он закрутил роман с 30-летней Соловий. Более того, в сети появилось фото, где "поймали" Жадана и Соловий во время прогулки. Пара ходила за ручки. Фото в своем Инстаграме опубликовала певица Артиллерия.

49-летний Сергей Жадан и 42-летняя Ирина Куницына вместе с 2008 года. У них есть 10-летняя дочь Мария. Отметим, что это второй брак музыканта. Первая жена артиста — режиссер харьковского театра Светлана Олешко.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, и поэт и также музыкант Сергей Жадан презентовали совместный хит — "Правда". Композиция была написана за полтора года до полномасштабного вторжения, однако релиз состоялся только в апреле 2023 года.