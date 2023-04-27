Написана за полтора года до вторжения: Бумбокс и Жадан презентовали совместный хит "Правда" (видео)

Релиз трека был перенесен больше чем на год

Популярный украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который с начала полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, и талантливый поэт и также музыкант Сергей Жадан презентовали сильный и чувственный совместный трек под названием "Правда". Премьера хита состоялась 27 апреля.

Сообщается, что релиз трека был перенесен более чем на год, все из-за вторжения россии на территорию Украины. А вообще песня "Правда" была написана еще за полтора года до войны, пишет notatky.

Те, кто смотрел военную драму "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитабаева уже могли слышать этот трек, ведь он был использован как часть саундтрека. Однако тогда была представлена измененная до неузнаваемости оркестровая версия песни "Правда". Теперь же музыканты решили презентовать оригинальную композицию.

"Сейчас премьера оригинальной версии "Правды" не кажется нам чем-то неуместным. Мы работаем, служим, периодически ездим в туры и вот чудо – выпускаем песни. Над "Правдой" работало много талантливых людей, мы рады, что наконец-то вы их услышите" — говорят артисты.

История создания песни очень спонтанная и "странная", как говорит Жадан. Все началось с того, что Андрею Хлывнюку понравилась небольшая зарисовка Жадана, которую он опубликовал в соцсетях. Артисты после связались и создали трек "Правда". Поэт отметил, что они очень долго спорили, но в итоге у них получалась прекрасная совместная работа.

Напомним, что ранее журналистам " Телеграфа " удалось лично пообщаться с Сергеем Жаданом. В своем интервью для нашего издания он рассказал о поддержке Украины в Европе, мягкой украинизации и российских голодных бунтах.