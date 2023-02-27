"Стоять до победы": кто из знаменитостей уже год защищает Украину на фронте

Смелые украинские звезды заменили творчество оружием

Пока часть украинских звезд больше года молчит о войне, другие встали на защиту своего государства. Кто-то помогает одержать победу путем волонтерства, а некоторые вступили в ряды ВСУ и сил территориальной обороны. Вместо красных дорожек они выполняют боевые задания в опасных регионах.

Андрей Хливнюк

Одним из артистов, что не остались в стороне, является 43-летний лидер группы "Бумбокс". Андрей Хливнюк защищает сограждан в составе спецбатальонов, где выполняет боевые и гуманитарные миссии. Певец редко дает интервью. Однако радует подписчиков фотографиями с фронта. Кроме того, Хливнюк выступает с благотворительными концертами и организовывает сбор средств.

Так, в декабре группа сообщила, что благодаря совместной песне из Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", артистам удалось собрать 450 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов).

"Наша цель — свободная и независимая, демократическая Европейская страна для наших детей. Страна — открыта для цивилизованного мира. Страна — где права живого существа — превыше всего! В этом году рядом со мной были лучшие люди! Спасибо вам за то, что я жив, что подразделение наше обеспечено всем необходимым. Это огромная ответственность и честь!" – пишет певец на своей странице.

Коля Серга

33-летний шоумен в Украине отправился служить в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Он один из первых артистов, кто взял в руки оружие. Вместе с другими звездными военными он является участником "Культурного десанта".

"Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные силы Украины. После войны я продолжу служить и буду работать в направлении реабилитации ветеранов", — сказал эксведущий тревел -шоу "Орел и решка" в интервью Звездному.

Сергей продолжает активно вести соцсети, публикует будни собратьев, привлекает к благотворительным инициативам и бывает в самых горячих регионах страны.

Александр Ярмак

Украинский рэпер Yarmak (Александр Ярмак) вместе с собратьями сформировал свое подразделение аэроразведки и работы со взрывчаткой. В одном из интервью Ярмак рассказал, что они имеют определенные успехи на южном направлении. В сентябре боец ВСУ осуществил перевод в ССО (Силу специальных операций), чтобы перейти на новый уровень навыков и работы.

Вместе с проектом "Культурный десант", в котором объединились преимущественно мобилизованные известные музыканты и творческие личности, Ярмак ездит на передовые позиции востока и юга, чтобы поднимать боевой дух нашим защитникам и защитницам.

В интервью для "Военного телевидения Украины" он рассказал, что ему очень больно терять на войне друзей. В эти моменты он пытается хоть как-то отвлечься, потому пишет музыку. Все 100% монетизации творчества он передает на нужды ВСУ.

"Обновленная версия трека "22" об Украине теперь будет звучать на украинском. Это песня о современном, о боли и гордости. Мне хочется, чтобы в историю украинской культуры она вошла именно на родном языке и с таким наполнением. Не хочется больше петь даже старых хитов на языке оккупанта. Возможно, я еще буду исполнять пару русскоязычных хитов, которые действительно несут в себе вневременные ценности, но пока такого желания нет," - говорит Александр.

Группа Антитела

"Антитела" 8 месяцев принимали участие в боевых действиях, стояли на защите Украины, помогали спасать жизнь украинским военным. Впоследствии батальон был выведен на восстановление и музыканты в октябре вернулись к творчеству, но не забывают о наших защитниках, постоянно ездят за помощью на передовую, выполняют новые поставленные командованием задачи.

В годовщину войны они выпустили акустическую версию песни "Фортеця Бахмут". Это трек о городе, который стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Каждый день там продолжаются тяжелые бои, украинские защитники постоянно отбивают атаки противника.

Музыканты представили акустическую версию в память о погибших собратьях 130 Батальона территориальной обороны, 241 бригады Вооруженных Сил Украины в освободительной войне против российских оккупантов.

Недалеко от линии фронта на Бахмутском направлении группа сняла клип на трек. В кадре родная для музыкантов четвертая рота и боевые медики подразделения "Маэстро".

Максим Девизоров

Актер Максим Девизоров, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", тоже служит в Вооруженных силах Украины. Артист выполняет разные боевые задания, при необходимости уезжает в горячие точки, чтобы вывезти личный состав или БК на позиции.

"Мне время от времени пишут знакомые режиссеры с предложениями. Но пока к съемкам не возвращаюсь, потому что вряд ли отпустят. У меня большое желание вернуться в кинозал. Я ожидаю премьеру военной драмы "Мирный-21", где я в главной роли. Эта лента снималась еще в 2021 году. Буду делать все возможное, чтобы меня отпустили. Хочу разделить радость от премьеры этой картины с моими коллегами", — рассказывал Максим в интервью Viva.

Фильм "Мирный-21", о котором упоминает актер, рассказывает о борьбе Луганского пограничного отряда в 2014 году. На днях украинская лента уже вышла в прокат. Режиссером фильма выступил один из самых успешных украинских режиссеров ХХ века Ахтем Сеитаблаев.

После начала полномасштабного вторжения Ахтем Сеитаблаев и актер Алексей Тритенко тоже присоединились к рядам ВСУ. К сожалению, съемочная группа не обошлась без потерь. Еще в марте погиб 33-летний Паша Ли, который в фильме сыграл пограничника с позывным Осирисом. Жизнь мужчины оборвалась в Ирпене, когда автомобиль с ним и другими волонтерами расстреляли российские оккупанты.

Андрей Фединчик

Актер вступил в ряды ТРО сразу после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Сейчас он официально военнослужащий. О муже иногда в интервью рассказывает его жена, актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко. Вместе с сыном они ждут воина дома в Киеве.

25 февраля Наталья Денисенко поздравила своего мужа с днем рождения. На странице в Instagram она разместила трогательные фотографии с бойцом и поздравила его с 38-летием.

"В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сынишкой в подвале от российских ракет, ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои собратья сюрпризом, который я смогла передать тебе в командировку, хотя ты и запрещал... Но ты заслушил праздник!" – подчеркнула жена Фединчика.

В конце Наталья Денисенко выразила надежду, что в следующем году праздновать день рождения Андрея удастся всей семьей.

Это лишь некоторые из публичных звездных воинов. В составе территориальной обороны и ВСУ немало других творческих и известных людей, рискующих своей жизнью ради свободы Украины. Слава Героям!