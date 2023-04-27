Написана за півтора року до вторгнення: Бумбокс та Жадан презентували спільний хіт "Правда" (відео)

Реліз треку було перенесено більше ніж на рік

Популярний український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист України, талановитий поет і також музикант Сергій Жадан презентували сильний та чуттєвий спільний трек під назвою "Правда". Прем’єра хіта відбулася 27 квітня.

Повідомляється, що реліз треку було перенесено більш ніж на рік, через вторгнення росії на територію України. А взагалі пісня "Правда" була написана ще за півтора року до війни, пише notatky.

Ті, хто дивився військову драму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, вже могли чути цей трек, адже він був використаний як частина саундтреку. Однак тоді було представлено змінену до невпізнання оркестрову версію пісні "Правда". Тепер музиканти вирішили презентувати оригінальну композицію.

"Зараз прем’єра оригінальної версії "Правди" не здається нам чимось недоречним. Ми працюємо, служимо, періодично їздимо в тури і ось диво – випускаємо пісні. Над "Правдою" працювало багато талановитих людей, ми раді, що нарешті ви їх почуєте" — кажуть артисти.

Історія створення пісні дуже спонтанна та "дивна", як каже Жадан. Все почалося з того, що Андрію Хливнюку сподобалася невелика замальовка Жадана, яку він опублікував у соцмережах. Артисти потім зв’язалися і створили трек "Правда". Поет зазначив, що вони дуже довго сперечалися, але в результаті у них виходила чудова спільна робота.

Нагадаємо, що раніше журналістам "Телеграфа" вдалося особисто поспілкуватися із Сергієм Жаданом. У своєму інтерв’ю для нашого видання він розповів про підтримку України в Європі, м’яку українізацію та російські голодні бунти.