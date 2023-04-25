"Фантастичне відчуття": Жадан поділився враженнями від зустрічі з Залужним

Генерал — динамічна людина із гарним почуттям гумору

Письменник та музикант Сергій Жадан на початку весни зустрівся з головнокомандувачем Валерієм Залужним і подарував йому одну зі своїх книг. У відповідь останній зачитав рядок із віршів поета. Як виявилось, генерал — фанат його творчості.

Своїми враженнями та відчуттями після зустрічі з головнокомандувачем Залужним письменник і музикант поділився в інтерв'ю для видання "Українська правда".

"Приємно. Очевидно, це тішить авторське самолюбство. Хоча потім розумієш, що насправді не так важливо, що він цитує саме твої вірші, як те, що він читає книжки, і те, що він слухає музику. Це фантастичне відчуття того, що наш головком знає, що таке українська культура", — сказав Жадан.

За словами письменника, з командирами добровольчих підрозділів, ЗСУ та інших структур він спілкується ще з 2014 року і люди, які займають ці посади, дуже різні. Є й багато цікавих молодих офіцерів. Вони є модерновими людьми, які не живуть радянськими армійськими приписами.

"У них немає цієї, знаєш, застиглості радянського військового, до якої ми звикли з фільмів, картин і спогадів свого дитинства. Зовсім новий тип офіцера, зовсім новий тип військового, у якого є щось за душею, крім табельної зброї і погонів", — пояснив поет.

Також Жадан додав, що раніше знайомим особисто із генералом не був, однак приємно здивувався, коли дізнався, що Залужний читав і слухав його твори.

Письменник також зазначив, що Залужний — доволі динамічна людина із гарним почуттям гумору, яка інколи не забуває про важливість подій на фронті.

"Причому цей гумор не є якийсь саркастичний, він не знецінює людей, а по-доброму жартує. У нього якісь постійні телефонні розмови, спілкування з помічниками, і це було доволі гумористично. Його підлеглі так само легко на це реагують", — додав Жадан.

Нагадаємо, що раніше журналістам "Телеграфу" вдалося особисто поспілкуватися із Сергієм Жаданом. У своєму інтерв'ю для нашого видання він розповів про підтримку України в Європі, м’яку українізацію та російські голодні бунти.