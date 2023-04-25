"Фантастическое чувство": Жадан поделился впечатлениями от встречи с Залужным

Генерал – динамичный человек с хорошим чувством юмора

Писатель и музыкант Сергей Жадан в начале весны встретился с главнокомандующим Валерием Залужным и подарил ему одну из своих книг. В ответ последний зачитал строчку из стихотворений поэта. Как оказалось, генерал – фанат его творчества.

Своими впечатлениями после встречи с главнокомандующим Залужным писатель и музыкант поделился в интервью для издания "Украинская правда".

"Приятно. Очевидно, это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", — сказал Жадан.

По словам писателя, с командирами добровольческих подразделений, ВСУ и других структур он общается еще с 2014 года и люди, занимающие эти должности, очень разные. Есть много интересных молодых офицеров. Они современные люди, которые не живут советскими армейскими предписаниями.

"У них нет этой, знаешь, застылости советского военного, к которой мы привыкли из фильмов, картин и воспоминаний своего детства. Совершенно новый тип офицера, совершенно новый тип военного, у которого есть что-то за душой, кроме табельного оружия и погонов", — объяснил поэт.

Также Жадан добавил, что раньше знаком лично с генералом не был, однако приятно удивился, когда узнал, что Залужный читал и слушал его произведения.

Писатель также отметил, что Залужный довольно динамичный человек с хорошим чувством юмора, который никогда не забывает о важности событий на фронте.

"Причем этот юмор не является каким-то саркастичным, он не обесценивает людей, а по-доброму шутит. У него какие-то постоянные телефонные разговоры, общение с помощниками, и это было достаточно юмористически. Его подчиненные так же легко на это реагируют", — добавил Жадан.

Напомним, что ранее журналистам " Телеграфа " удалось лично пообщаться с Сергеем Жаданом. В своем интервью для нашего издания он рассказал о поддержке Украины в Европе, мягкой украинизации и российских голодных бунтах.