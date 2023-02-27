"Стояти до перемоги": хто зі знаменитостей вже рік захищає Україну на фронті

Сміливі українські зірки замінили творчість на зброю

Поки частина українських зірок понад рік мовчить про війну, інші постали на захист своєї держави. Хтось допомагає здобути перемогу шляхом волонтерства, а деякі вступили до лав ЗСУ та сил територіальної оборони. Замість червоних доріжок вони виконують бойові завдання у небезпечних регіонах.

Андрій Хливнюк

Одним з артистів, що не залишилися осторонь є 43-річний лідер гурту "Бумбокс". Андрій Хливнюк боронить співгромадян у складі спецбатальйонів, де виконує бойові та гуманітарні місії. Співак рідко дає інтерв’ю. Проте тішить підписників фотографіями з фронту. Окрім того, Хливнюк виступає з благодійними концертами та організовує збори коштів.

Так, у грудні гурт повідомив, що завдяки спільній пісні з Pink Floyd "Hey Hey Rise Up", артистам вдалося зібрати 450 тисяч фунтів стерлінгів (близько 600 тисяч доларів).

"Наша мета — вільна і незалежна, демократична Європейська країна для наших дітей. Країна — відкрита для цивілізованого світу. Країна — де права живої істоти — понад усе! В цьому році поряд зі мною були найкращі люди! Дякую вам за те, що я живий, що підрозділ наш забезпечений всім необхідним. Це величезна відповідальність і честь!" — пише співак на своїй сторінці.

Коля Сєрга

33-річний шоумен в Україні пішов служити у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. Він є одним із перших артистів, хто взяв у руки зброю. Разом з іншими зірковими військовими він є учасником "Культурного десанту".

"Поки я у Збройних силах України, моя муза працює на Збройні сили України. Після війни я продовжу служити й буду працювати у напрямку реабілітації ветеранів", — сказав ексведучий тревел-шоу "Орел і решка" в інтерв'ю Зірковому.

Сєрга продовжує активно вести соцмережі, публікує будні побратимів, залучає до благодійних ініціатив та буває в найгарячіших регіонах країни.

Олександр Ярмак

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак) разом з побратимами сформував свій підрозділ аеророзвідки та роботи з вибухівкою. В одному з інтерв’ю Ярмак розповів, що вони мають певні успіхи на південному напрямку. У вересні боєць ЗСУ здійснив перевід до ССО (Сили спеціальних операцій), щоб перейти на новий рівень навичок та роботи.

Разом з проєктом "Культурний десант", в якому об'єднались переважно мобілізовані відомі музиканти та творчі особистості Ярмак їздить на передові позиції сходу та півдня, щоб підіймати бойовий дух нашим захисникам та захисницям.

В інтерв'ю для "Військового телебачення України" він розповів, що йому дуже боляче втрачати на війні друзів. У ці моменти він намагається хоч якось відволіктися, тому пише музику. Всі 100% монетизації творчості він передає на потреби ЗСУ.

"Оновлена версія треку "22" про Україну тепер буде звучати українською. Це пісня про сучасне, про біль і гордість. Мені хочеться, щоб в історію української культури вона увійшла саме рідною мовою і з таким наповненням. Не хочеться більше співати навіть старих хітів мовою окупанта. Можливо, я ще буду виконувати пару російськомовних хітів, які дійсно несуть в собі позачасові цінності, але поки такого бажання немає," — каже Олександр.

Гурт Антитіла

"Антитіла" 8 місяців брали участь у бойових діях, стояли на захисті України, допомагали рятувати життя українським військовим. Згодом батальйон був виведений на відновлення і музиканти у жовтні повернулися до творчості, але не забувають про наших захисників, постійно їздять з допомогою на передову, виконують нові поставлені командуванням завдання.

У роковини війни вони випустили акустичну версію пісні "Фортеця Бахмут". Це трек про місто, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там тривають важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки противника.

Музиканти презентували акустичну версію у пам’ять про загиблих побратимів 130 Батальйону територіальної оборони, 241 бригади Збройних Сил України у визвольній війні проти російських окупантів.

Неподалік від лінії фронту на Бахмутському напрямку група зняла кліп на трек. У кадрі рідна для музикантів четверта рота та бойові медики підрозділу "Маестро".

Максим Девізоров

Актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки" теж служить у Збройних силах України. Артист виконує різні бойові завдання, за необхідності виїжджає у гарячі точки, щоб вивезти особовий склад чи БК на позиції.

"Мені час від часу пишуть знайомі режисери з пропозиціями. Але поки що до зйомок не повертаюсь, бо навряд чи відпустять. Маю велике бажання повернутися до кінозалу. Я очікую прем’єру воєнної драми "Мирний-21", де я у головній ролі. Ця стрічка знімалася ще у 2021 році. Робитиму все можливе, щоб мене відпустили. Хочу розділити радість від прем'єри цієї картини з моїми колегами", — розповідав Максим у інтерв’ю Viva.

Фільм "Мирний-21", про який згадує актор, розповідає про боротьбу Луганського прикордонного загону у 2014 році. На днях українська кінострічка вже вийшла у прокат. Режисером фільму виступив один з найуспішніших українських режисерів сучасності Ахтем Сеітаблаєв.

Після початку повномасштабного вторгнення Ахтем Сеітаблаєв та актор Олексій Тритенко теж доєдналися до лав ЗСУ. На жаль, знімальна група не обійшлася без втрат. Ще у березні загинув 33-річний Паша Лі, який у фільмі зіграв прикордонника з позивним Осіріс. Життя чоловіка обірвалося в Ірпені, коли авто з ним та іншими волонтерами розстріляли російські окупанти.

Андрій Федінчик

Актор вступив до лав ТРО одразу після початку повномасштабного вторгення росії в Україну. Зараз він офіційно військовослужбовець. Про чоловіка інколи в інтерв’ю розповідає його дружина, акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко. Разом із сином вони чекають на воїна вдома в Києві.

25 лютого Наталка Денисенко привітала свого чоловіка з днем народження. На сторінці в Instagram вона розмістила зворушливі світлини з бійцем та привітала його з 38-річчям.

"Минулоріч я вітала тебе, коли ми ховалися з синочком в підвалі від російських ракет, ти лежав в спальному мішку і усміхався. Цього року тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати тобі у відрядження, хоча ти й забороняв… Але ти заслуговуєш на свято!" – наголосила дружина Федінчика.

В кінці Наталка Денисенко висловила сподівання, що наступного року святкувати день народження Андрія вдасться всією сім'єю.

Це лише деякі з публічних зіркових воїнів. У складі територіальної оборони та ЗСУ є чимало інших творчих та відомих людей, які ризикують своїм життям заради свободи України. Слава Героям!