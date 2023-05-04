Сергій Жадан розлучається з дружиною через 15 років шлюбу: артисту приписують роман із Соловій

Пара має 10-річну доньку Марію

Історія ймовірного роману відомого українського письменника та музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій після бурхливих обговорень їх поцілунку в одному з кліпів артистки отримав продовження. Причиною цього стала новина про розлучення Жадана з його дружиною Іриною Куніциною через 15 років шлюбу.

Про розлучення артиста стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, де видно, що ще 24 квітня було подано заяву. Позов подав сам Жадан. Також відомо, що справу розглядатимуть у Личаківському районному суді Львова.

Все це лише посилило припущення шанувальників артиста, що він закрутив роман із 30-річною Соловій. Щобільше, у мережі з’явилося фото, де "зловили" Жадана та Соловій під час прогулянки. Пара ходила за ручки. Фото у своєму Інстаграмі опублікувала співачка Артилерія.

49-річний Сергій Жадан та 42-річна Ірина Куніцина разом з 2008 року. Вони мають 10-річну доньку Марію. Зазначимо, що це другий шлюб музиканта. Перша дружина артиста – режисер харківського театру Світлана Олешко.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, і поет і також музикант Сергій Жадан презентували спільний хіт — "Правда". Композицію було написано за півтора року до повномасштабного вторгнення, проте реліз відбувся лише у квітні 2023 року.