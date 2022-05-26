Воюющий в ТРО Даниэль Салем удочерит ребенка, оставшегося без родителей из-за войны

Ведущему не раз приходилось эвакуировать детей из зоны боевых действий

Украинский ресторатор и ведущий "Зіркового шляху" Даниэль Салем признался, что планирует удочерить ребенка, который потерял своих родных во время войны.

Об этом он заявил в новом шоу "Вечір з Україною" канала "Украина".

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По словам Салема, находясь в рядах ВСУ он не раз эвакуировал маленьких украинцев с опасных мест, а также недавно побывал в детской больнице.

"Решил, что я хочу именно удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. И после того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, усыновлю, может, это будет мальчик, я не знаю", — признался ведущий.

Как утверждает Даниэль Салем, о таком его решении не знала даже его жена Мария. Отметим, что пара воспитывает дочь Санту-Луну. Семья шоумена находится за границей.

Даниэль Салем с женой Марией - архивное фото

Даниэль Салем и дочь Санта-Луна

"Надо понимать, ради чего эта война. Если мы не можем помогать близким, все это бесполезно. Неважно, где ты работаешь: военный, волонтер, телеведущий, ты можешь постоянно делать что-то. Я считаю своей миссией дать хорошую жизнь ребенку, оставшемуся без родителей", — заявил ведущий.

Что известно о Даниэле Салеме

Даниэлю Салему имеет успешный ресторанный бизнес в Одессе. С апреля 2021 года ведет программу "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Ранее об усыновлении ребенка заговорила украинская певица Наталья Могилевская.