"Встречают меня с криками "Мама!": Могилевская заговорила об усыновлении

46-летняя артистка рассказала о детях, потерявших близких на войне

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая показала на видео разрушенные оккупантами украинские города, призналась, готова ли к материнству.

Исполнительница дала комментарий Лилии Ребрик в эфире шоу "Ранок з Україною".

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Могилевская, которая, несмотря на обстрелы, осталась в Киеве, где помогает своим соотечественникам, бесплатно выступая перед жителями столицы, поддерживая их дух, беспокоится за тех детей, у которых война забрала родителей. Ведущая затронула тему усыновления.

"Мы уже усыновили 43 ребенка, они сейчас находятся в детдоме в Умани. Я там уже была несколько раз. Эти дети испытали слишком много страданий. Когда я приезжаю к ним, они встречают меня с криками: "Мама!". Поэтому у меня 43 ребенка, которым мы даем все, что есть в наших силах – еду, одежду, лекарства, поддержку", — рассказала певица.

Ребрик спросила Могилевскую, хочет ли она стать мамой ребенка из детдома. "Безусловно, очень хотело би, очень… Я не знаю. Пока не буду говорить", — ответила артистка.

Отметим, что народная артистка Украины Наталья Могилевская поддержала проект помощи больницы "Охматдет", реализуемого по инициативе изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL.

Раніше "Телеграф" сообщал, что украинская певица Оля Полякова посвятила колыбельную украинским детям войны.