Даніель Салем заявив, що розлучається з дружиною і зізнався, хто зараз у його серці

Пара разом виховує 8-річну доньку Санта-Луну

39-річний український ведучий, а зараз військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, який планує удочерити дитину, яка втратила батьків під час війни, зізнався, що зараз перебуває у шлюборозлучному процесі з дружиною Марією, з якою разом прожив 17 років.

Артист в інтерв’ю програмі "Неймовірна правда про зірок" розповів, коли вони з дружиною зрозуміли, що не можуть залишатися разом і в яких стосунках вони на даний момент.

Даніель Салем зізнався, що рішення про розлучення було ухвалено ще до початку повномасштабної війни з росією, але все було поставлене на паузу. А тепер вони почали цей процес.

Відповідаючи на запитання, що стало причиною такого рішення, колишній український ведучий наголосив, що у стосунках з Марією "його було мало", хоча він усе робить для сім’ї та ставить дружину та дочку понад усе. Але і він, і Марія дуже ревниві й, можливо, це теж зіграло свою роль.

Однак, як підкреслив Салем, вони з Марією зараз у добрих стосунках, ставляться один до одного з великою повагою та бажають один одному щастя.

Щодо нових стосунків, артист відповів, що зараз у його серці лише Луна та Україна, а все інше просто не на часі.

Даніель Салем із дочкою Санта-Луної

Зазначимо, що Марія з донькою Санта-Луною живуть зараз за кордоном, але дівчинка зараз на канікулах і змогла на тиждень приїхати до батька, який вступив до лав ЗСУ. Салем не бачив доньку довгих 465 днів.

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова та Микита Добринін офіційно розлучилися. Дівчина відповіла, чи вільне її серце зараз.