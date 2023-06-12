Даша Квіткова після розлучення з Нікітіним відповіла, чи вільне її серце

Шанувальники одразу засипали її питаннями, стосовно її особистого життя.

На початку 2023 року пара, яка з’явилася завдяки проекту "Холостяк" Даша Квіткова та Микита Добринін, повідомили шанувальникам, що більше не разом, але залишаються у дружніх стосунках, бо виховують маленького сина. Даша зізналася, що вони з телеведучим вже офіційно розлучилися і чекають на документи, а також відповіла шанувальникам, чи зайняте зараз її сердце.

На питання з приводу особистого життя, якими фоловери "засипали" знаменитість, вона відповіла на своїй сторінці в Instagram, наголосивши, що зараз щаслива і вважає на даний момент це найважливішим фактором.

Даша Квіткова розповіла, що перебуває з Микитою у нейтральних стосунках, вони зрідка зустрічаються і разом проводять час із сином. А щодо нового роману, то блогерка відповість на це запитання після того, як буде готова знову посвятити громадськість у особисте життя.

Знаменитість пояснила, що більше не хоче виставляти своє життя напоказ, як це було з Микитою і зараз робить певні висновки.

"Навіть будь я закохана, і навіть якби в мене був чоловік: я хотіла б, щоб це було тим, що залишиться сакральним і особистим, до того моменту, поки я не буду впевнена і знову готова розповісти вам", — написала Квіткова. .

Даша Квіткова

"Телеграф" писав раніше, що головного героя романтичного шоу "Холостяк-12" Алекса Топольського розкритикували шанувальники проекту. Глядачі активно обговорювали вибір головного героя та його поведінку з учасницями.