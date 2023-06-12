Даша Квиткова после развода с Никитиным ответила, свободно ли ее сердце

Поклонники сразу засыпали ее вопросами, касающимися личной жизни.

В начале 2023 года пара, которая появилась благодаря проекту "Холостяк" Даша Квиткова и Никита Добрынин, сообщили поклонникам, что больше не вместе, но остаются в дружеских отношениях, потому что воспитывают маленького сына. Даша призналась, что они с телеведущим уже официально развелись и ждут документы, а также ответила поклонникам, занято ли сейчас ее сердце.

На вопросы, касающиеся личной жизни, которыми фолловеры "засыпали" знаменитость, она ответила на своей странице в Instagram, подчеркнув, что сейчас счастлива и считает на данный момент это самым важным фактором.

Даша Квиткова рассказала, что состоит с Никитой в нейтральных отношениях, они изредка встречаются и вместе проводят время с сыном. А что касается нового романа, то блогерша ответит на этот вопрос после того, как будет готова снова посвятить общественность в личную жизнь.

Знаменитость объяснила, что больше не хочет выставлять свою жизнь напоказ, как это было с Никитой и сейчас делает определенные выводы.

"Даже будь я влюблена, и даже если бы в меня был мужчина: я бы хотела, чтобы это было тем, что останется сакральным и личным, до того момента, пока я не буду уверена и буду снова готова рассказать вам", — написала Квиткова.

Даша Квиткова

"Телеграф" писал ранее, что главного героя романтического шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского раскритиковали поклонники проекта. Зрители активно обсуждали выбора главного героя и его поведение с участницами.