Даніель Салем, який воює у ТРО, удочерить дитину, яка залишилася без батьків через війну

Ведучому неодноразово доводилося евакуювати дітей із зони бойових дій

Український ресторатор та ведучий "Зіркового шляху" Даніель Салем зізнався, що планує удочерити дитину, яка втратила своїх рідних під час війни.

Про це він заявив у новому шоу "Вечір з Україною" каналу "Україна".

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За словами Салема, перебуваючи в лавах ЗСУ, він не раз евакуював маленьких українців з небезпечних місць, а також нещодавно побував у дитячій лікарні.

"Вирішив, що я хочу саме удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків. Під час війни це неможливо зробити, але можна стати опікуном. І після того, як усе закінчиться, вона стане офіційно моєю дочкою. Може, всиновлю, може, це буде хлопчик, я не знаю", — зізнався ведучий.

Як стверджує Даніель Салем, про таке його рішення не знала навіть його дружина Марія. Зазначимо, що пара виховує доньку Санту-Луну. Сім’я шоумена перебуває за кордоном.

Даніель Салем із дружиною Марією — архівне фото

Даніель Салем та дочка Санта-Луна

"Треба розуміти, за що нам вся ця війна. Якщо ми не можемо допомогти близьким, тоді це все дарма. Треба допомагати. Неважливо, де ти служиш, чим займаєшся. Я порахував своєю місією дати життя дитині, яка втратила батьків", — заявив ведучий.

Що відомо про Даніеля Салема

Даніель Салем має успішний ресторанний бізнес в Одесі. З квітня 2021 року веде програму "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Раніше про усиновлення дитини заговорила українська співачка Наталія Могилевська.