Бейонсе вперше за 5 років вийшла на сцену – вбрання від українського дизайнера вразило фанатів (фото, відео)

Світова зірка виступила на відкритті готелю у Дубаї, влаштувавши яскраве шоу у вбранні від FROLOV

Американська поп-діва Бейонсе вийшла на сцену у сукні від українського бренду FROLOV. 41-річна знаменитість виступила на офіційному відкритті п’ятизіркового готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Бейонсе за годину перебування на сцені змінила три образи, один із яких від українського дизайнера. За виступ артистка запросила 24 мільйони доларів, тобто 6 тисяч доларів за секунду на сцені, пише jetsetter. "Бейонсе шалено красива у FROLOV", — написали в Інстаграмі дизайнерського бренду.

Варто зазначити, що Бейонсе не дає шоу наживо і останні декілька років не проводить турне, тому зрозуміло, чому дійство викликало чималий ажіотаж. Подібне приватне шоу востаннє було у 2018-му на святі Іші Амбані, дочки індійського мільярдера Мукеша Амбані.

"Просто Бейонсі вчора вийшла на велику сцену вперше за п’ять років у сукні від українського дизайнера, це раз**б", — пишуть у мережі.

У FROLOV показали ескіз того самого вбрання

Що відомо про український бренд FROLOV

Бренд FROLOV створив з нуля у 2011 році молодий дизайнер Іван Фролов. У 2014 році він став сенсацією в модній індустрії, перемігши в категорії "Відкриття року" на церемонії Best Fashion Awards і ставши рекордсменом за кількістю номінацій. Саме Фролов створив сценічний образ для виступу Джамали на "Євробаченні", був офіційним дизайнером Одеського кінофестивалю у 2018 році.

Іван Фролов разом із головним редактором журналу Vogue – Анною Вінтур

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бейонсе завжди масштабні номери з купою танців. Вона і ще кілька інших світових зірок потрапили в топ самих падаючих артисток на сцені.