Бейонсе впервые за 5 лет вышла на сцену - наряд от украинского дизайнера поразил фанатов (фото, видео)
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Мировая звезда выступила на открытии отеля в Дубае, устроив яркое шоу в наряде от FROLOV
Американская поп-дива Бейонсе вышла на сцену в платье от украинского бренда FROLOV. 41-летняя знаменитость выступила на официальном открытии пятизвездочного отеля Atlantis The Royal в Дубае.
Бейонсе за час пребывания на сцене сменила три образа, один из которых от украинского дизайнера. За выступление артистка запросила 24 миллиона долларов, то есть 6 тысяч долларов за секунду на сцене, пишет jetsetter. "Бейонсе безумно красива у FROLOV", — написали в Инстаграме дизайнерского бренда.
Стоить отметить, что Бейонсе не дает шоу вживую и последние несколько лет не проводит турне, поэтому понятно почему действо вызвало немалый ажиотаж. Подобное частное шоу в последний раз было в 2018-м на празднике Иши Амбани, дочери индийского миллиардера Мукеша Амбани.
"Просто Бейонси вчера вышла на большую сцену впервые за пять лет в платье от украинского дизайнера, это раз**б", — пишут в сети.
Что известно об украинском бренде FROLOV
Бренд FROLOV создал с нуля в 2011 году молодой дизайнер Иван Фролов. В 2014 году он стал сенсацией в модной индустрии, победив в категории "Открытие года" на церемонии Best Fashion Awards и став рекордсменом по количеству номинаций. Именно Фролов создал сценический образ для выступления Джамалы на "Евровидении", был официальным дизайнером Одесского кинофестиваля в 2018 году.
Ранее "Телеграф" сообщал, что у Бейонсе всегда масштабные номера с кучей танцев. Она и еще несколько других мировых звезд попали в топ самых падающих артисток на сцене.