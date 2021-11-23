Оголенная грудь, падения и рвота: самые постыдные конфузы звезд на сцене

Не только "обычные" люди могут оконфузиться перед огромной толпой.

Никто не застрахован от провалов и конфузов во время своей работы, и даже знаменитости. Более того, как раз у артистов больше всего шансов попасть в конфузную ситуацию, так как они работают на сцене, и в любой момент может что-то случится. И не всегда это зависит от знаменитости. Но иногда и сами звезды провоцируют казусы, как это было во время выступления кавер-группы Brass Against, когда их солистка София Уриста помочилась на фаната на сцене.

"Телеграф" собрал 5 самых позорных и неловких ситуаций, в которые попадали мировые знаменитости на глазах у многотысячной публики прямо на сцене под прицелом камер.

Бейонсе

У артистки всегда масштабные номера с кучей танцев, поэтому она наверняка первая в топе "падающих" артисток.

Также не раз Бейонсе попадала и в другие неловкие ситуации: то ее волосы засосет в вентилятор, то она засветит нижнее белье.

Бритни Спирс

Бритни одна из самых эпатажных артисток у которой нет комплексов. Во время одного из выступлений у артистки расстегнулся полупрозрачный купальник, под которым не оказалось нижнего белья.

А как вам история с потерей парика на сцене?

Джастин Бибер

Юный Джастин на заре своей карьеры был очень сентиментальным и романтичным артистом. Иногда на сцене во время его концертов можно было увидеть слезы, но вот рвоту фанаты явно не ожидали. Позже артист сообщил, что отравился молоком ранее.

Дженнифер Лоуренс

Один из самых эпичных и известных фейлов. Голливудская актриса упала на лестнице, запутавшись в своем платье, когда шла получать "Оскар".

Леди Гага

Еще одна рекордсменка в падениях со сцены. Хотя если учитывать то, в какой обуви выступает Гага, то это неудивительно.

Ранее "Телеграф" писал, кто из знаменитостей сменил пол и не пожалел об этом.