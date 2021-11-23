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Оголені груди, падіння та блювання: найганебніші конфузи зірок на сцені

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Зірки, які зганьбилися прямо на сцені Новина оновлена 23 листопада 2021, 11:43
Зірки, які зганьбилися прямо на сцені

Не тільки "звичайні" люди можуть осоромитися перед величезним натовпом.

Ніхто не застрахований від провалів та конфузів під час своєї роботи і навіть знаменитості. Щобільше, саме у артистів найбільше шансів потрапити в конфузну ситуацію, оскільки вони працюють на сцені, і будь-якої миті може щось трапиться. І не завжди це залежить від знаменитості. Але іноді й самі зірки провокують казуси, як це було під час виступу кавер-гурту Brass Against, коли їхня солістка Софія Уріста помочилася на фаната на сцені.

"Телеграф" зібрав 5 найганебніших і незручних ситуацій, в які потрапляли світові знаменитості на очах багатотисячної публіки прямо на сцені під прицілом камер.

Бейонсе

У артистки завжди масштабні номери з купою танців, тому вона, напевно, перша в топі "падаючих" артисток.

Також не раз Бейонсе потрапляла і в інші незручні ситуації: то її волосся засмокче у вентилятор, то вона засвітить спідню білизну.

Брітні Спірс

Брітні одна з найепатажніших артисток, у якої немає комплексів. Під час одного з виступів у артистки розстебнувся напівпрозорий купальник, під яким не було спідньої білизни.

А як вам історія із втратою перуки на сцені?

Джастін Бібер

Юний Джастін на зорі своєї кар’єри був дуже сентиментальним та романтичним артистом. Іноді на сцені під час його концертів можна було побачити сльози, але блювоту фанати явно не очікували. Пізніше артист повідомив, що отруївся молоком раніше.

Дженніфер Лоуренс

Один із найепічніших і найвідоміших фейлів. Голлівудська актриса впала на сходах, заплутавшись у своїй сукні, коли йшла одержувати "Оскар".

Леді Гага

Ще одна рекордсменка у падіннях зі сцени. Хоча якщо зважати на те, в якому взутті виступає Гага, то це не дивно.

Раніше "Телеграф" писав, хто зі знаменитостей змінив стать і не пошкодував про це.

Теги:
#Леді Гага #Бейонсе #Джастін Бібер #Брітні Спірс #Дженіфер Лоуренс
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