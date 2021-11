Співачка помочилася на фаната прямо на сцені та пояснила свій вчинок (відео)

Артистка вибачилася за вчинок, написавши посаду в Інстаграм.

Розбиті інструменти, багато алкоголю, бійки — все це часто "складає" великих рок-фестивалів. Однак, мабуть, це все вже набридло музикантами, і деякі з них вирішили "розширювати" рамки дозволеного.

На фестивалі Welcome To Rockville у Дейтона-Біч, що знаходиться у штаті Флорида, солістка кавер-групи Brass Against Софія Уріста зробила досить неординарний вчинок. Артистка покликала на сцену шанувальника з натовпу і, уклавши чоловіка на спину, помочилася на його обличчя просто на сцені.

Перформанс артистки було знято на відео.

З етичних міркувань ми не можемо показати це відео на сайті, але ви можете переглянути його на нашому каналі в Telegram за цим посиланням (18+!).

На своїй сторінці у Фейсбуці представники групи вибачилися за свою солістку та запевнили, що більше такого не станеться. Зазначимо, що коментарі під цією посадою закриті.

Майже через тиждень після того, що сталося, з’явилася і сама "винуватиця урочистості" Софія Уриста. На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала посаду, в якій пояснила свою поведінку на фестивалі.

"Я завжди розширювала рамки дозволеного в музиці та на сцені. Але тієї ночі, я надто далеко зайшла за межі" — написала Софія, додавши, що вона не хотіла нікого поранити чи образити.

