"П*зди дам": Сергій Міхалок ударом голови вклав фаната на концерті в Полтаві (відео)

Концерт групи "Ляпіс 98" в Полтаві не обійшовся без "пригод".

У середу, 20 жовтня в Полтаві відбувся концерт популярної групи "Ляпіс 98". На жаль, але захід не пройшов без ексцесів. Соліст групи Сергій Міхалок побився з одним з глядачів прямо на сцені.

Відео з моментом конфлікту опублікував телеграм-канал "Всевидящее ОКО".

На ролику видно, як на сцені Міхалок в досить грубій формі спілкується з невідомим чоловіком. Він з’ясовує, що той потрапив на концерт "на шару" і у нього немає квитка. В результаті музикант не витримав і вдарив невідомого головою в ніс.

З коментарів під цим роликом стало відомо, що це відео обрізано, і насправді невідомий чоловік сам нарвався. Він поливав групу брудом, і Міхалка це розгнівало.

Увага: відео містить нецензурну лексику !!!

На телеграм-каналі "МВС" опублікували довше відео, в якому Сергій Міхалок виправдався за свій вчинок. Як розповів артист, цей невідомий — це вуличний музикант, при чому ще й досить пропитий. Він вирішив висловити свою думку про творчість групи "Ляпіс". Міхалок вирішив дати йому можливість виступити і показати, на що він здатний, однак у того це не вийшло.

Увага: відео містить нецензурну лексику !!!

Раніше, "Телеграф" писав, що в Дніпрі відбувся мітинг з вимогою про скасування концерту російської співачки Ірини Круг. Однак захід все ж відбувся.