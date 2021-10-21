Укр

"П*зды дам": Сергей Михалок ударом головы уложил фаната на концерте в Полтаве (видео)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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На концерте "Ляписа" произошел конфликт Новость обновлена 21 октября 2021, 17:00
На концерте "Ляписа" произошел конфликт

Концерт группы "Ляпис 98" в Полтаве не обошелся без "приключений".

В среду, 20 октября в Полтаве состоялся концерт популярной группы "Ляпис 98". Увы, но мероприятие не прошло без эксцессов. Солист группы Сергей Михалок подрался с одним из зрителей прямо на сцене. 

Видео с моментом конфликта опубликовал телеграм-канал "Всевидящее ОКО". 

На ролике видно, как на сцене Михалок в довольно грубой форме общается с неизвестным мужчиной. Он выясняет, что тот попал на концерт "на шару" и у него нет билета. В итоге музыкант не выдержал и ударил неизвестного головой в нос. 

Из комментариев под этим роликом стало известно, что это видео обрезано, и на самом деле, неизвестный мужчина сам нарвался. Он поливал группу грязью, и Михалка это вывело из себя. 

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!!!

На телеграм-канале "МВД" опубликовали более длинное видео, в котором Сергей Михалок объяснился за свой поступок.  Как рассказал артист, этот неизвестный — это уличный музыкант, при чем еще и достаточно пропитый. Он решил высказать свое мнение о творчестве группы "Ляпис". Михалок решил дать ему возможность выступить и показать, на что он способен, однако у того это не получилось. 

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!!!

Ранее, "Телеграф" писал, что в Днепре состоялся митинг с требованием об отмене концерта российской певицы Ирины Круг. Однако мероприятие все же состоялось.

Теги:
#Концерт #Скандал #Сергей Михалок #Ляпис-98 #Ляпис
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