"П*зды дам": Сергей Михалок ударом головы уложил фаната на концерте в Полтаве (видео)

Концерт группы "Ляпис 98" в Полтаве не обошелся без "приключений".

В среду, 20 октября в Полтаве состоялся концерт популярной группы "Ляпис 98". Увы, но мероприятие не прошло без эксцессов. Солист группы Сергей Михалок подрался с одним из зрителей прямо на сцене.

Видео с моментом конфликта опубликовал телеграм-канал "Всевидящее ОКО".

На ролике видно, как на сцене Михалок в довольно грубой форме общается с неизвестным мужчиной. Он выясняет, что тот попал на концерт "на шару" и у него нет билета. В итоге музыкант не выдержал и ударил неизвестного головой в нос.

Из комментариев под этим роликом стало известно, что это видео обрезано, и на самом деле, неизвестный мужчина сам нарвался. Он поливал группу грязью, и Михалка это вывело из себя.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!!!

На телеграм-канале "МВД" опубликовали более длинное видео, в котором Сергей Михалок объяснился за свой поступок. Как рассказал артист, этот неизвестный — это уличный музыкант, при чем еще и достаточно пропитый. Он решил высказать свое мнение о творчестве группы "Ляпис". Михалок решил дать ему возможность выступить и показать, на что он способен, однако у того это не получилось.

Внимание: видео содержит нецензурную лексику!!!

Ранее, "Телеграф" писал, что в Днепре состоялся митинг с требованием об отмене концерта российской певицы Ирины Круг. Однако мероприятие все же состоялось.