Певица помочилась на фаната прямо на сцене и объяснила свой поступок (видео)

Артистка извинилась за свой поступок, написав пост в Инстаграм.

Разбитые инструменты, много алкоголя, драки — все это часто "составляющая" больших рок-фестивалей. Однако, видимо это все уже приелось музыкантами, и некоторые из них решили "расширить" рамки дозволенного.

На фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич, что находится в штате Флорида, солистка кавер-группы Brass Against София Уриста совершила достаточно неординарный поступок. Артистка позвала на сцену поклонника из толпы и, уложив мужчину на спину, помочилась на его лицо прямо на сцене.

Перформанс артистки был снят на видео.

По этическим соображениям мы не можем показать это видео на сайте, но вы можете посмотреть его на нашем канале в Telegram по этой ссылке (18+!).

На своей странице в Фейсбуке представители группы извинились за свою солистку и уверили, что больше такого не произойдет. Отметим, что комментарии под этим постом закрыты.

Спустя почти неделю после случившегося объявилась и сама "виновница торжества" София Уриста. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала пост, в котором объяснилась за свое поведение на фестивале.

"Я всегда расширяла рамки дозволенного в музыке и на сцене. Но той ночью, я слишком далеко зашла за пределы" — написала София, добавив, что она не хотела никого ранить или обидеть.

