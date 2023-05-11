Бейонсе вразила публіку запальним виступом у капелюсі українського бренду (відео)

41-річна знаменитість та вся її команда приміряли аксесуар від Руслана Багінського

Американській зірці, співачці у стилі R&B та музичному продюсеру Бейонсе полюбилися стильні витвори українських дизайнерів. Лише у січні 41-річна виконавиця вразила фанів яскравим вбранням бренду FROLOV, і ось днями Бейонсе вийшла на сцену у срібному вбранні та капелюсі іншого українського дизайнера.

Цієї середи співачка розпочала світове турне World Renaissance і дала перший концерт у Стокгольмі. Для одного з номерів Бейонсе та команда артистки обрали для концертних образів стильний аксесуар українського бренду Ruslan Baginskiy (Руслан Багінський). Публіка так і кричала від захоплення.

"Королева рухається у власному темпі", — підписали кадри з концерту на офіційній сторінці бренду в Інстаграмі.

У коментарях до посту українські співачки Злата Огневич і Даша Астаф’єва написали "Неймовірно!" та "Ах**но" відповідно. Також до компліментів приєдналася 26-річна співачка Мішель Андраде. "Браво", — зазначила молода виконавиця.

Що відомо про український бренд Ruslan Baginskiy

Руслан Багінський – український дизайнер головних уборів та аксесуарів. У 2015 році заснував власний бренд Ruslan Baginskiy. Дизайнеру всього 33 роки, проте він встиг попрацювати з такими виданнями як Harper’s Bazaar UA, Elle UA, L’Officiel Homme UA та Harper’s Bazaar.

Шанувальниками бренду стали всесвітньо відомі моделі Белла та Джіджі Хадід, Кайя Гербер, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, співачки Мадонна, Тейлор Свіфт, Аліша Кіз та інші знаменитості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бейонсе стала рекордсменкою "Греммі-2023". Вона перемогла у дев’яти номінаціях.