Бейонсе потрясла публику зажигательным выступлением в шляпе украинского бренда (видео)

41-летняя знаменитость и вся ее команда примерили аксессуар от Руслана Багинского

Американской звезде, певице в стиле R&B и музыкальному продюсеру Бейонсе полюбились стильные творения украинских дизайнеров. Только в январе 41-летняя исполнительница поразила фанов ярким нарядом бренда FROLOV, и вот на днях Бейонсе вышла на сцену в серебряном наряде и шляпе другого украинского дизайнера.

В эту среду певица начала мировое турне World Renaissance и дала первый концерт в Стокгольме. Для одного из номеров Бейонсе и команда артистки выбрали для концертных образов стильный аксессуар украинского бренда Ruslan Baginskiy (Руслан Багинский). Публика так и кричала от восторга.

"Королева двигается в собственном темпе", — подписали кадры с концерта на официальной странице бренда в Инстаграме.

В комментариях к посту украинские певицы Злата Огневич и Даша Астафьева написали "Невероятно!" и "Ах**но" соответственно. Также к комплиментам присоединилась и 26-летняя певица Мишель Андраде. "Браво", — отметила молодая исполнительница.

Что известно об украинском бренде Ruslan Baginskiy

Руслан Багинский — украинский дизайнер головных уборов и аксессуаров. В 2015 году основал собственный бренд Ruslan Baginskiy. Дизайнеру всего 33 года, однако он успел поработать с такими изданиями, как Harper's Bazaar UA, Elle UA, L'Officiel Homme UA и Harper's Bazaar.

Поклонницами бренда стали всемирно известные модели Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Роузи Хантингтон-Уайтли, певицы Мадонна, Тейлор Свифт, Алиша Киз и другие знаменитости.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бейонсе стала рекордсменкой "Грэмми-2023". Она победила в девяти номинациях.