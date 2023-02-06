Бейонсе стала новою рекордсменкою "Греммі-2023": на рахунку співачки найбільша кількість нагород в історії премії
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Переможців обирали у 103 номінаціях та 30 музичних жанрах.
У ніч із 5 на 6 лютого в Лос-Анджелесі в 65 разів прогриміла церемонія вручення музичної премії "Греммі", де відзначили найталановитіших та найпопулярніших артистів. Переможців було багато, проте головною героїнею премії стала американська поп діва Бейонсе, яка раніше запалила на концерті в наряді українського бренду FROLOV, адже вона стала новою рекордсменкою "Греммі", зібравши у себе найбільшу кількість нагород в історії.
Перемігши у дев’яти номінаціях у 2023 році, зокрема забравши "Найкращий танцювальний/електронний запис", "Найкраще виконання в стилі R&B", "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" та "Найкращу пісню в стилі R&B", Бейонсе стала володаркою 32 золотих грамофонів, пише bbc. Такої кількості нагород немає більше в жодного артиста у світі.
Таким чином співачка обійшла за кількістю премій "Греммі" британо-вергерського диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду протягом 20 років. Однак їй знадобилося 22 роки, щоб досягти цього рекорду. Свою першу нагороду вона здобувала ще у складі Destiny’s Child.
Переможці "Греммі 2023":
- Запис року : Lizzo — About Damn Time
- Альбом року: Harry Styles — Harry’s House
- Пісня року: Bonnie Raitt — Just Like That. Також вона отримала статуетки за "Найкраще американське виконання" та "Найкращу американську пісню".
- Найкращий новий артист: Samara Joy
- Найкраще музичне відео: Taylor Swift — All Too Well: The Short Film
- Найкращий рок-альбом: Ozzy Osbourne — Patient Number 9
- Найкращий танцювальний/електронний альбом: Beyoncé — Renaissance
- Кращий кантрі-альбом: Willie Nelson – "A Beautiful Time"
- Кращий альтернативний альбом: Wet Leg — Wet Leg
- Кращий реп-альбом: Kendrick Lamar — Mr. Morale & The Big Steppers
- Кращий R&B-альбом: Robert Glasper – Black Radio III
- Найкращий альбом música urbana: Bad Bunny – "Un Verano Sin Ti"
- Найкраще метал виконання: Ozzy Osbourne — Degradation Rules ft. Tony Iommi
- Найкраще сольне виконання: Adele – Easy on me
- Найкраща R&B пісня: Beyoncé – CUFF IT
- Найкращий поп дует або гурт: Sam Smith & Kim Petras – Unholy
- Найкраще R&B-виконання: Muni Long — "Hrs & Hrs"
- Найкращий традиційний вокальний постріл: Michael Bublé – Higher
- Найкращий танцювальний запис: Beyoncé – Break My Soul
- Найкращий музичний фільм: "Jazz Fest: A New Orleans Story"
- Найкраща рок-пісня: Brandi Carlile – Broken Horses
- Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar – The Heart Part 5.
- Найкраща кантрі-пісня: "Til You Can’t," Matt Rogers and Ben Stennis (виконує Cody Johnson)
Раніше ми розповідали, що кліп на пісню, яка отримала "Золотий глобус 2023", знімали у Києві. Це перша за всю історію індійського кінематографа пісня, яка потрапила до шорт-листа "Оскара".