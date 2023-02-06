Бейонсе стала новою рекордсменкою "Греммі-2023": на рахунку співачки найбільша кількість нагород в історії премії

Переможців обирали у 103 номінаціях та 30 музичних жанрах.

У ніч із 5 на 6 лютого в Лос-Анджелесі в 65 разів прогриміла церемонія вручення музичної премії "Греммі", де відзначили найталановитіших та найпопулярніших артистів. Переможців було багато, проте головною героїнею премії стала американська поп діва Бейонсе, яка раніше запалила на концерті в наряді українського бренду FROLOV, адже вона стала новою рекордсменкою "Греммі", зібравши у себе найбільшу кількість нагород в історії.

Перемігши у дев’яти номінаціях у 2023 році, зокрема забравши "Найкращий танцювальний/електронний запис", "Найкраще виконання в стилі R&B", "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" та "Найкращу пісню в стилі R&B", Бейонсе стала володаркою 32 золотих грамофонів, пише bbc. Такої кількості нагород немає більше в жодного артиста у світі.

Таким чином співачка обійшла за кількістю премій "Греммі" британо-вергерського диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду протягом 20 років. Однак їй знадобилося 22 роки, щоб досягти цього рекорду. Свою першу нагороду вона здобувала ще у складі Destiny’s Child.

Переможці "Греммі 2023":

Запис року : Lizzo — About Damn Time

Альбом року: Harry Styles — Harry’s House

Harry Styles — Harry’s House Пісня року: Bonnie Raitt — Just Like That. Також вона отримала статуетки за "Найкраще американське виконання" та "Найкращу американську пісню".

Найкращий новий артист: Samara Joy

Найкраще музичне відео: Taylor Swift — All Too Well: The Short Film

Найкращий рок-альбом: Ozzy Osbourne — Patient Number 9

Ozzy Osbourne — Patient Number 9 Найкращий танцювальний/електронний альбом: Beyoncé — Renaissance

Beyoncé — Renaissance Кращий кантрі-альбом: Willie Nelson – "A Beautiful Time"

Willie Nelson – "A Beautiful Time" Кращий альтернативний альбом: Wet Leg — Wet Leg

Wet Leg — Wet Leg Кращий реп-альбом: Kendrick Lamar — Mr. Morale & The Big Steppers

Kendrick Lamar — Mr. Morale & The Big Steppers Кращий R&B-альбом: Robert Glasper – Black Radio III

Robert Glasper – Black Radio III Найкращий альбом música urbana: Bad Bunny – "Un Verano Sin Ti"

Bad Bunny – "Un Verano Sin Ti" Найкраще метал виконання: Ozzy Osbourne — Degradation Rules ft. Tony Iommi

Найкраще сольне виконання: Adele – Easy on me

Найкраща R&B пісня: Beyoncé – CUFF IT

Найкращий поп дует або гурт: Sam Smith & Kim Petras – Unholy

Найкраще R&B-виконання: Muni Long — "Hrs & Hrs"

Найкращий традиційний вокальний постріл: Michael Bublé – Higher

Michael Bublé – Higher Найкращий танцювальний запис: Beyoncé – Break My Soul

Найкращий музичний фільм: "Jazz Fest: A New Orleans Story"

"Jazz Fest: A New Orleans Story" Найкраща рок-пісня: Brandi Carlile – Broken Horses

Brandi Carlile – Broken Horses Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar – The Heart Part 5.

Kendrick Lamar – The Heart Part 5. Найкраща кантрі-пісня: "Til You Can’t," Matt Rogers and Ben Stennis (виконує Cody Johnson)

Раніше ми розповідали, що кліп на пісню, яка отримала "Золотий глобус 2023", знімали у Києві. Це перша за всю історію індійського кінематографа пісня, яка потрапила до шорт-листа "Оскара".