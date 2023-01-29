"Сльози з перших кадрів": гурт The Hardkiss випустив кліп, присвячений сильним українцям (відео)

Кліп на пісню "Маяк" зворушив мережу

Вслід за скандальним кліпом Івана Дорна, український гурт The Hardkiss презентував свій кліп під назвою "Маяк".

Відео з'явилось на YouTube-каналі колективу в суботу, 28 січня, і вже зворушило шанувальників в мережі. Як повідомляють у кліпі The Hardkiss, відео було знято під час благодійного туру гурту на підтримку України.

"Нашим слухачам, що стали нам опорою і маяком у цій війні, присвячується", — повідомили музиканти. В коментарях до кліпу шанувальники гурту зазначили, що артисти стали справжнім маяком для них під час війни — "в цьому жахливому штормі".

Нагадаємо, що гурту The Hardkiss у 2023 році виповниться 12 років. Раніше ми писали, як за цей час змінилась солістка колективу, українська співачка Юлія Саніна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможці "Євробачення-2021", італійський гурт Maneskin, який раніше потрапив у скандал через неповажну поведінку соліста з українським прапором, опублікував повну версію хіта "Gasoline". Вперше частина треку вийшла ще у квітні із хештегом #StandUpForUkraine.