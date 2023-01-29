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"Сльози з перших кадрів": гурт The Hardkiss випустив кліп, присвячений сильним українцям (відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Український гурт The Hardkiss Новина оновлена 29 січня 2023, 12:04
Український гурт The Hardkiss. Фото instagram.com/the_hardkiss

Кліп на пісню "Маяк" зворушив мережу

Вслід за скандальним кліпом Івана Дорна, український гурт The Hardkiss презентував свій кліп під назвою "Маяк".

Відео з'явилось на YouTube-каналі колективу в суботу, 28 січня, і вже зворушило шанувальників в мережі. Як повідомляють у кліпі The Hardkiss, відео було знято під час благодійного туру гурту на підтримку України.

"Нашим слухачам, що стали нам опорою і маяком у цій війні, присвячується", — повідомили музиканти. В коментарях до кліпу шанувальники гурту зазначили, що артисти стали справжнім маяком для них під час війни — "в цьому жахливому штормі".

Нагадаємо, що гурту The Hardkiss у 2023 році виповниться 12 років. Раніше ми писали, як за цей час змінилась солістка колективу, українська співачка Юлія Саніна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможці "Євробачення-2021", італійський гурт Maneskin, який раніше потрапив у скандал через неповажну поведінку соліста з українським прапором, опублікував повну версію хіта "Gasoline". Вперше частина треку вийшла ще у квітні із хештегом #StandUpForUkraine.

Теги:
#Пісні #The Hardkiss #Кліпи