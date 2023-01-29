"Слезы с первых кадров": группа The Hardkiss выпустила клип, посвященный сильным украинцам (видео)

Клип на песню "Маяк" тронул сеть

Вслед за скандальным клипом Ивана Дорна, украинская группа The Hardkiss представила свой клип под названием "Маяк".

Видео появилось на YouTube-канале коллектива в субботу, 28 января, и уже взбудоражило поклонников в сети. Как сообщают в клипе The Hardkiss, видео было снято во время благотворительного тура группы в поддержку Украины.

"Нашим слушателям, ставшим нам опорой и маяком в этой войне, посвящается", — сообщили музыканты. В комментариях к клипу поклонники группы отметили, что артисты стали настоящим маяком для них во время войны – "в этом ужасном шторме".

Напомним, что группе The Hardkiss в 2023 году исполнится 12 лет. Раньше мы писали, как за это время изменилась солистка коллектива, украинская певица Юлия Санина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победители "Евровидения-2021", итальянская группа Maneskin, ранее попавшая в скандал из-за неуважительного поведения солиста с украинским флагом, опубликовала полную версию хита "Gasoline". Впервые часть трека вышла еще в апреле с хештегом #StandUpForUkraine.