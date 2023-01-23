Иван Дорн записал песню на украинском и нарвался на хейт в сети (фото, видео)

Певца раскритиковали за то, что он якобы переобулся, а клип назвали "шароварщиной"

Известный певец Иван Дорн, песни которого "банят" в россии после публичной поддержки Украины в войне, оскандалился из-за новой песни на украинском языке и клипа на нее.

В понедельник, 23 января, состоялась премьера трека Te la passe’ (Теля пасе), которую Дорн записал вместе с французским репером Essoh. Несмотря на хвалебные оценки от поклонников артиста, можно найти и комментарии, которые хейтят новое творения певца.

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Также присоединилось к хейтерству артиста онлайн-издание "Пліткар UA". Оно назвало песню "шароварщиной", и отметило, что Иван Дорн "переобулся". Скриншот разгромной статьи выложил у себя на странице в Инстаграме сам Иван Дорн.

Напомним, что Иван Дорн призвал россиян остановить войну в день вторжения российских войск в Украину. Кроме того артист, который до этого практически жил и выступал для россиян, обратился к российским коллег, чтобы те выступили против войны.