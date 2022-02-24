Укр

Иван Дорн обратился к россиянам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Иван Дорн Новость обновлена 24 февраля 2022, 13:28
Иван Дорн

Украинец призвал россиян остановить агрессию.

Известный украинский певец и музыкант Иван Дорн обратился с пламенной речью к россиянам после того, как войска РФ вторглись в Украину 24 февраля.

Соответствующий пост Иван опубликовал на страничке в Instagram.

Дорн призвал россиян "остановить катастрофу" и не участвовать в убийственной войне. Кроме того, Иван обратился к российским звездам, чтобы те выступили против войны.

"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста, скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина — независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!", — написал Дорн.

Напомним, уже многие российские звезды эстрады выступили против войны.

Ранее сообщалось, что под Одессой в результате обстрела РФ погибли 18 человек.

Теги:
#Украина #Россия #Иван Дорн #Война с Россией
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