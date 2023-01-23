Іван Дорн записав пісню українською і нарвався на хейт у мережі (фото, відео)

Співака розкритикували за те, що він нібито перевзувся, а кліп назвали "шароварщиною"

Відомий співак Іван Дорн, пісні якого "банять" у росії після публічної підтримки України у війні, оскандалився через нову пісню українською мовою та кліпу на неї.

У понеділок, 23 січня, відбулася прем’єра треку Te la passe (Теля пасе), яку Дорн записав разом із французьким репером Essoh. Попри хвалебні оцінки від шанувальників артиста, можна знайти і коментарі, які хейтять нове творіння співака.

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Також приєдналося до хейтерства артиста онлайн-видання "Пліткар UA". Воно назвало пісню "шароварщиною" і відзначило, що Іван Дорн "перевзувся". Скріншот розгромної статті виклав на сторінці в Інстаграмі сам Іван Дорн.

Нагадаємо, що Іван Дорн закликав росіян зупинити війну у день вторгнення російських військ до України. Крім того, артист, який раніше практично жив і виступав для росіян, звернувся до російських колег, щоб ті виступили проти війни.