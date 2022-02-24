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Іван Дорн звернувся до росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іван Дорн Новина оновлена 24 лютого 2022, 13:28
Іван Дорн

Українець закликав росіян зупинити агресію.

Відомий український співак та музикант Іван Дорн звернувся з емоційною промовою до росіян після того, як війська РФ вторглися в Україну 24 лютого.

Відповідний пост Іван опублікував на сторінці в Instagram.

Дорн закликав росіян "зупинити катастрофу" і не брати участь у вбивчій війні. Крім того, Іван звернувся до російських зірок, щоб вони виступили проти війни.

"Сьогодні моя країна прокинулася від вибухів. Сьогодні державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну проти моєї країни. І я зараз звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось означає. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій убивчій війні. Нам ніхто не потрібен, ми самі хочемо вершити нашу долю.Я також звертаюся до своїх російських колег, які мають свою аудиторію.Будь ласка, скажіть, передайте їй, що нам ніхто не потрібен. незалежну, суверенну державу. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!", — написав Дорн.

Нагадаємо, вже багато російських зірок естради виступили проти війни.

Раніше повідомлялося, що під Одесою внаслідок обстрілу РФ загинули 18 людей.

Теги:
#Україна #Росія #Іван Дорн #Війна з Росією
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