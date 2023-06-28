В шляпе украинского бренда: Бейонсе "зажгла" в Варшаве, среди гостей Том Холланд и Lizzo (фото, видео)

41-летняя знаменитость довела до слез свою темнокожую коллегу

Американская певица в стиле R&B Бейонсе продолжает свое мировое турне World Renaissance, и в этот вторник она выступила перед многотысячной толпой в столице Польши — Варшаве. Одна из особенностей тура в том, что певица меняет костюмы от города к городу, но стильные шляпы украинского дизайнера Руслана Багинского на польской сцене шума натворили. В них же в середине мая Бейонсе открывала турне с концерта в Стокгольме.

Как пишет Телеграм-канал "Культурна Прачечна", 41-летняя знаменитость собрала около 60 тысяч поляков, среди которых были и украинцы, на Национальном стадионе и 28 июня сделает это еще раз.

Среди звездных гостей мероприятия оказался звезда фильмов "Человек-паук" Том Холланд и коллега дивы R&B, 35-летняя певица Lizzo. Кстати, последняя даже пустила слезу, когда увидела во время выступления Бейонсе свое имя на экране, установленном вверху сцены. Это было сделано с целью отметить важность темнокожих женщин в музыке.

Кроме того, поддержали своим присутствием Бейонсе ее муж Jay-Z и маленькая дочь Блю Айви (Blue Ivy).

Beyoncé в шляпе от Багинского

Выступление Бейонсе в фото

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что Бейонсе давно полюбились стильные творения украинских дизайнеров. Только в январе этого года 41-летняя исполнительница поразила фанов ярким нарядом бренда FROLOV.