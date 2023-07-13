"Визволителі" бояться відпочивати? Курортний сезон у Криму зірвано, як зараз виглядають пляжі (фото)

Багато закладів вимушено закриваються через повну відсутність попиту

Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму цього року не вдався. Охочих відпочити на березі Чорного моря росіян стало значно менше, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Зазначається, що найпопулярнішими зараз є ялтинське та судакське узбережжя. А ось на західне узбережжя Криму та до Севастополя практично порожні. Водночас небагатолюдно і на східному узбережжі.

Яка цього літа ситуація в Ялті

Ялта є одним з найпопулярніших курортів Криму і в наступні роки після окупації півострова багато росіян віддавали перевагу саме йому. Однак це містечко не може похвалитися напливом цього року відпочиваючих.

Очевидці розповідають, що навіть на найпопулярнішому Масандрівському пляжі хоч і є люди, але вільних місць залишається велика кількість. Щодо пляжів далі від центру, вздовж берегової лінії Ялти, там ситуація ще сумніша — відпочиваючих зовсім немає.

Масандрівський пляж. Фото — "Крим. Реалії"

Відсутність туристів — це справжній удар по місцевому бізнесу. Орендарі шезлонгів та парасольок скаржаться на низький попит цього року. На ту саму проблему нарікають і продавці екскурсій у Криму. Лише деякі запитують ціни й проходять повз.

Масандрівський пляж. Фото — "Крим. Реалії"

Яка цього літа ситуація в Судаку

Як для середини літа вулиці Судака небагатолюдні. Пустують без відвідувачів місцеві кафе та торгові точки. Частина закладів закрилася через відсутність попиту.

Судак. Фото — "Крим. Реалії"

На пляжах ситуація схожа на Ялту — людей практично немає. А що далі від центру, то відпочиваючих дедалі менше.

У матеріалі вказується, що "мертвий" сезон вплинув на низку причин: відсутність авіасполучення, великі пробки на Керченському мосту, а також успішна робота Збройних сил України на південному напрямку.

Судак. Фото — "Крим. Реалії"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пляжі в курортному селищі Кирилівка на березі Азовського моря порожні без відпочиваючих у розпал сезону. Окрім одиноких пляжів, людей практично немає на вулицях селища. Бази відпочинку, магазини та заклади закриті.