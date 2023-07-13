"Освободители" боятся отдыхать? Курортный сезон в Крыму сорван, как сейчас выглядят пляжи (фото)

Многие заведения вынуждено закрываются из-за полного отсутствия спроса

Курортный сезон во временно оккупированном Крыму в этом году не задался. Желающих отдохнуть на берегу Черного моря россиян стало значительно меньше, нежели в предыдущие годы. К тому же, чтобы попасть на полуостров, необходимо выстоять километровые очереди на Керченском, ведь захватчики проверяют теперь каждый автомобиль после прошлогоднего взрыва на нем.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Отмечается, что наиболее популярными сейчас являются ялтинское и судакское побережье. А вот на западное побережье Крыма и в Севастополь практически пустуют. В то же время немноголюдно и на восточном побережье.

Какая этим летом ситуация в Ялте

Ялта является одним из самых популярных курортов Крыма и в последующие годы после оккупации полуострова многие россияне отдавали предпочтение именно ему. Однако этот городок не может похвастаться наплывом отдыхающих в этом году.

Очевидцы рассказывают, что даже на самом популярном Массандровском пляже хоть и есть люди, но свободных мест остается большое количество. Что касается пляжей дальше от центра, вдоль береговой линии Ялты, там ситуация еще более печальна — отдыхающих вовсе нет.

Массандровский пляж. Фото - "Крым. Реалии"

Отсутствие туристов — это настоящий удар по местному бизнесу. Арендаторы шезлонгов и зонтов жалуются на низкий спрос в этом году. На ту же проблему сетуют и продавцы экскурсий в Крыму. Лишь некоторые спрашивают цены и проходят мимо.

Массандровский пляж. Фото - "Крым. Реалии"

Какая этим летом ситуация в Судаке

Как для середины лета улицы Судака немноголюдны. Пустуют без посетителей местные кафе и торговые точки. Часть заведений закрылась в связи с отсутствием спроса.

Судак. Фото - "Крым. Реалии"

На пляжах ситуация схожа с Ялтой — людей практически нет. А чем дальше от центра, тем отдыхающих все меньше.

В материале указывается, что "мертвый" сезон повлиял ряд причин: отсутствие авиасообщения, большие пробки на Керченском мосту, а также успешная работа Вооруженных сил Украины на южном направлении.

Судак. Фото - "Крым. Реалии"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пляжи в курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря пустуют без отдыхающих в разгар сезона. Помимо одиноких пляжей, людей практически нет на улицах поселка. Базы отдыха, магазины и заведения закрыты.