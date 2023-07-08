Над пустыми пляжами летают вертолеты: как выглядит Кирилловка посреди курортного сезона

Видео из Кирилловки напоминают кадры апокалиптического фильма

До полномасштабной войны оккупированный сейчас россиянами поселок Кирилловка в Мелитопольском районе Запорожской области был одним из любимых мест украинцев для семейного отдыха на Азовском море. Однако оккупанты превратили курорт в безлюдную пустыню.

Видео из сегодняшней Кирилловки опубликовал Telegram-канал "5 редакція Запоріжжя".

Кадры вызывают боль — разгар июля, чистое море и песчаный пляж, на котором ни одного человека. До войны в сезон там яблоку негде было упасть.

"Сказать, что такое состояние пляжей в этом поселке для июля месяца это нонсенс – не сказать ничего. Верим, что скоро мы сможем сюда вернуться", — сказано в подписи к видео.

Теперь же над пустыми пляжами летают вертолеты оккупантов. россия захватила курорт в конце марта 2022 года. Россияне уничтожают все, к чему прикасаются. Даже медузы не хотят жить в оккупации — в этом году в Кирилловке их очень мало по сравнению с прошлыми годами.

Как рассказывал "Телеграф", по словам местных жителей, в этом году Азовское море абсолютно чистое, а пляжи безлюдные. Даже в солнечную и жаркую погоду покупаться и позагорать в Кирилловке приходят лишь два-три человека.