Пустые пляжи, закрытые аттракционы и безлюдные улицы: как выглядит курортная Кирилловка в оккупации (видео)

На пляжах в этом году совершенно нет людей

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области на северо-западном побережье Азовского моря, который временно находится под оккупацией, в первые дни лета абсолютно пуст. До вторжения захватчиков в эти дни на море был настоящий ажиотаж, а все, что есть сейчас — пустующие пляжи, безлюдные улицы, закрытые кафе и магазины.

В сети появились несколько видео, сделанных в Кирилловке в последние дни мая и в первый день лета. Их опубликовали на YouTube-канале "Земеля" и "Жизнь в Украине". Пользователям показали в роликах, что сейчас происходит на улицах пока еще оккупированного поселка.

На кадрах видно, что на пляжах нет абсолютно ни одного человека. Закрыт также и парк аттракционов, который ежегодно собирал по вечерам огромное количество людей.

Базы отдыха одиноко стоят без посетителей. Хотя до начала полномасштабной войны найти свободную базу в Кирилловке летом — это задача не из простых, ведь отдых на Азовском море предпочитали многие. Так было до того, как на нашу землю пришли "освободители". Это еще раз доказывает, что все, что они несут за собой лишь разруху и хаос.

Отметим, что в прошлом году курортный сезон не удалось открыть из-за полномасштабной войны. Плюс ко всему оккупанты решили устроить в Кирилловке военную базу, стягивая туда технику из Мелитополя. Но некоторые все же отправились на отдых на Азовское море летом.

Из-за оккупации многие владельцы домиков на пляже ставили небывало низкие цены и снять их можно было от 100 до 250 гривен, что является смешной стоимостью в такой период. Но даже несмотря на то, что некоторые все же поехали отдыхать в оккупированный поселок, Кирилловка летом 2022 была пуста как никогда ранее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что турецкий геолог и ученый Осман Бекташ рассказал о том, что Черное море "умирает" и это несет опасность для людей.