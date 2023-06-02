Порожні пляжі, закриті атракціони та безлюдні вулиці: як виглядає курортна Кирилівка в окупації (відео)

На пляжах цього року немає людей

Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області на північно-західному узбережжі Азовського моря, яке тимчасово знаходиться під окупацією, у перші дні літа абсолютно порожнє. До вторгнення загарбників у ці дні на морі був справжній ажіотаж, а все, що є зараз, — порожні пляжі, безлюдні вулиці, закриті кафе та магазини.

У мережі з’явилися кілька відео, зроблених у Кирилівці в останні дні травня та першого дня літа. Їх опублікували на YouTube-каналі "Земеля" та "Життя в Україні". Користувачам показали в роликах, що зараз відбувається на вулицях поки що окупованого селища.

На кадрах видно, що на пляжах немає жодної людини. Закрито також і парк атракціонів, який щороку збирав вечорами величезну кількість людей.

Бази відпочинку самотньо стоять без відвідувачів. Хоча до початку повномасштабної війни знайти вільну базу в Кирилівці влітку — це завдання не з простих, адже відпочивали на Азовському морі багато хто. Так було до того, як на нашу землю прийшли "визволителі". Це ще раз доводить, що все, що вони несуть за собою лише розруху та хаос.

Зазначимо, що торік курортний сезон не вдалося відкрити через повномасштабну війну. Плюс до всього, окупанти вирішили влаштувати в Кирилівці військову базу, стягуючи туди техніку з Мелітополя. Але деякі все ж таки вирушили на відпочинок на Азовське море влітку.

Через окупацію багато власників будиночків на пляжі ставили небувало низькі ціни й зняти їх можна було від 100 до 250 гривень, що є смішною вартістю такого періоду. Але навіть попри те, що деякі все ж таки поїхали відпочивати в окуповане селище, Кирилівка влітку 2022 року була порожня як ніколи раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що турецький геолог та вчений Осман Бекташ розповів про те, що Чорне море "вмирає" і це несе небезпеку для людей.