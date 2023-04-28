"Загралися в бога": окупанти готують екологічну катастрофу для Азовського моря

В морі в рази підвищиться солонізація води

Одночасно з боями за Бахмут та Мар'їнку окупанти продовжують будівництво 200-кілометрового водогону з Дону на Донеччину.

Причина – в тому, що з початку гібридної війни рф проти України в 2014 році бойовики так званої "днр" постійно обстрілювали канал "Сіверський Донець — Донбас", яким вода з української території Донеччини надходила до окупованих Донецька, Макіївки, Горлівки, міст і сіл, а далі Південно-Донбаським водогоном прямувала аж до Маріуполя на морське узбережжя.

Канал починається від селища міського типу Райгородок (населений пункт біля Слов'янська, який контролює Україна) і прямує до тимчасово окупованого росією Донецька. З усіх видів зброї загарбники стріляли навіть по працівниках КП "Вода Донбасу", перешкоджаючи їм ремонтувати пошкоджені об’єкти водопостачання. А в перебоях у постачанні води й тому, що її немає, звично звинувачували "бандерівців", від яких вони начебто захищають потерпілих жителів прифронтового краю.

Унаслідок прицільного обстрілу було пошкоджено обладнання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону, і без води, вичерпавши запаси Старокримського водосховища, залишилися Маріуполь та ще більш як два десятки населених пунктів. Водночас внаслідок бойових дій було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, вийшли з ладу інші об’єкти каналу, спричинивши ланцюгову реакцію та зупинку інших об’єктів, до яких вже не потрапляла вода в потрібних обсягах. І нарешті "так вийшло", що російські "захисники" остаточно поставили жирний хрест на водопостачанні вже окупованих ними територій.

Тому тепер для забезпечення водою окупованої частини Донбасу путлерівці вирішили збудувати водогін з російської річки Дон.

Але у даного проєкту є "побічні" ефекти, які можуть привести до невиправних наслідків. На них звернув увагу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Судячи з планів, росіяни вирішили "повернути Дон вспять". Це карта будівництва нового водоводу з Дону на Донеччину. Про наслідки, як завжди, скромно мовчать", — пише він, публікуючи карту "широкомасштабного" будівництва.

Справа в тому, що канал включатиме дві 200-кілометрові лінії і нібито матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день.

Однак якщо окупантам вдасться вийти на вказані потужності, то це приведе до екологічної катастрофи. Такий канал ще більше зменшить потрапляння прісної води в Азовське море. Враховуючи, що Дон — найбільша річка, що наповнює Азовське море прісною водою, зменшення її кількості може погіршити і так критичний стан солонізації.

"Так не просто медузи заведуться. тут купа флори та фауни зникне назавжди. Росіяни однозначно загрались в бога", — відзначає Андрющенко.

Нагадаємо, що вказаний проєкт – це вже не перше екологічне лихо, яке несуть росіяни на українську землю. Особливо якщо згадати, що разом з ними в нашу країну приходять смертельні хвороби, гинуть цілі підвиди риб, а атомні електростанції знаходиться постійно у небезпеці.