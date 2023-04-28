"Заигрались в бога": оккупанты готовят экологическую катастрофу для Азовского моря

В море в разы повысится солонизация воды

Одновременно с боями за Бахмут и Марьинку оккупанты продолжают строительство 200-километрового водопровода с Дона на Донетчину.

Причина – в том, что с начала гибридной войны РФ против Украины в 2014 году боевики так называемой "днр" постоянно обстреливали канал "Северский Донец — Донбасс", по которому вода с украинской территории Донбасса поступала в оккупированные Донецк, Макеевку, Горловку, города и села., а дальше по Южно-Донбасскому водопроводу направлялась вплоть до Мариуполя на морское побережье.

Канал начинается от поселка городского типа Райгородок (населенный пункт возле Славянска, который контролирует Украина) и направляется к временно оккупированному россией Донецку. Из всех видов оружия захватчики стреляли даже по работникам КП "Вода Донбасса", препятствуя ремонтировать поврежденные объекты водоснабжения. А в перебоях в поставках воды и потому, что ее нет, обычно обвиняли "бандеровцев", от которых они якобы защищают пострадавших жителей прифронтового края.

В результате прицельного обстрела было повреждено оборудование насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, и без воды, исчерпав запасы Старокрымского водохранилища, остались Мариуполь и еще более двух десятков населенных пунктов. В то же время в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, вышли из строя другие объекты канала, вызвав цепную реакцию и остановку других объектов, в которые уже не попадала вода в нужных объемах. И, наконец, российские "защитники" окончательно поставили жирный крест на водоснабжении уже оккупированных ими территорий.

Поэтому для обеспечения водой оккупированной части Донбасса путлеровцы решили построить водовод из российской реки Дон.

Но у данного проекта есть "побочные" эффекты, которые могут привести к неисправимым последствиям. На них обратил внимание советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Судя по планам, россияне решили "повернуть Дон вспять". Это карта строительства нового водовода с Дона на Донетчину. О последствиях, как всегда, скромно молчат", — пишет он, публикуя карту "широкомасштабного" строительства.

Дело в том, что канал включит в себя две 200-километровые линии и якобы будет иметь мощность для транспортировки 300 тысяч кубометров воды в день.

Однако если оккупантам удастся выйти на указанные мощности, это приведет к экологической катастрофе. Такой канал еще больше снизит попадание пресной воды в Азовское море. Учитывая, что Дон – самая большая река, наполняющая Азовское море пресной водой, уменьшение ее количества может усугубить и так критическое состояние солонизации.

"Да не просто медузы заведутся. Здесь куча флоры и фауны исчезнет навсегда. Россияне однозначно заигрались в бога ", — отмечает Андрющенко.

Напомним, что указанный проект – это уже не первая экологическая беда, которую несут россияне на украинскую землю. Особенно если вспомнить, что вместе с ними в нашу страну приходят смертельные болезни, погибают целые подвиды рыб, а атомные электростанции находятся постоянно в опасности.