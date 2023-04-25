россия намерена защищать Севастополь боевыми дельфинами: что удалось узнать

Боевые дельфины якобы помогут оккупантам уберечь бухту от атаки беспилотников

Опасаясь мощного весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины, оккупанты в Севастополе спешно усиливают оборону. После последних взрывов в городе россияне обустроили сразу шесть эшелонов обороны: патрулируют местность с вертолетов и катеров, а также привлекли к "патрулированию" боевых дельфинов.

Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает издание ВМФ Великобритании Naval News. Согласно имеющимся данным, основным призванием такого усиления обороны является защита от украинских морских беспилотников, попадающих в бухту.

"Новые средства защиты показывают, что россия обороняется в Севастополе. Вход в Севастопольский порт теперь защищен не менее 6 рядами физических барьеров. Это как дополнение к патрульным катёрам, вертолетному патрулированию, антидайверам-дельфинам и артиллерийским системам", — говорится в сообщении.

Также в британском флоте отмечают, что именно Севастополь — основная военно-морская база российского флота в Крыму, хотя россия и предпринимала попытки распределить его на несколько ключевых баз, в частности в Феодосию. Однако на сегодняшний день все основные военные российские корабли все же остаются в Севастопольской бухте.

В Naval News отмечают, что в октябре 2022 года ВСУ якобы предприняли поразительную попытку атаковать Севастополь морскими беспилотниками. В это время было поражено несколько кораблей, но серьезных повреждений они не получили. В то же время, эта атака продемонстрировала россиянам, что старое оружие неэффективно и для защиты полуострова необходимо большее количество мощных средств, как на входе в гавань, так и в других местах базирования флота.

Кроме того, уже 22 марта 2023 года якобы украинская армия совершила повторную атаку беспилотниками, проникнув во внутреннюю гавань.

"Эти последние средства защиты, вероятно, являются ответом на это. Еще два слоя плавучих сеток были размещены на внешней стороне входа в гавань. И ряд из шести больших понтонных барж стоят на якоре прямо у входа. Они фактически удлиняют стену гавани, сужая вход", — пишет издание.

Если детально рассмотреть спутниковые снимки, то их анализ ясно указывает на то, что баржи начали размещать в бухте с 3 по 9 апреля. С тех пор их число только увеличивается и теперь они расположены с обеих сторон от входа в гавань.

Оккупанты в Севастополе усилили оборону после взрывов, привлекли и дельфинов

По словам аналитика по вопросам обороны Бенджамина Питте, новая оборона россиян в Крыму является частью более широких усилий по укреплению обороны полуострова. В последние недели корабли вражеского флота все чаще привлекаются к патрулированию в водах Керченского пролива.

"На земле они выкапывают большое количество траншей вокруг ключевых мест. Они становятся более агрессивными в отношении воздушных разведывательных миссий НАТО ", — рассказал он.

Питте добавил, что сейчас вокруг Севастополя россияне обустроили несколько новых батарей противовоздушной обороны. Они расположены в самом городе и вокруг авиабазы Бельбек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что усиленная оборона россиян в Крыму только подогревает интерес украинской стороны, и ВСУ пообещали оккупантам устроить "горячий" отдых этим летом.