Один из главных вопросов: полковник запаса ответил, решатся ли россияне на подрыв ЗАЭС

Россия не будет устраивать провокации на ЗАЭС, но и отдавать её просто так не намерена

Вопрос Запорожской атомной электростанции является краеугольным в общей парадигме грядущего контрнаступления ВСУ. И, несмотря на все российские угрозы по этому поводу станции, оккупанты ничего с ней не сделают, потому что это будет "выстрелом себе в ногу".

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью Наталье Мосейчук.

По мнению эксперта, причиной, почему россия не будет осуществлять никакие провокации на ЗАЭС, является нежелание путина терять собственный "кошелек".

"После провокации на ЗАЭС россияне потеряют кошельки, а это карман того же путина. Они потеряют десятки, а может и сотни миллиардов долларов. Просто на ноль умножат "Росатом". Он вылетит со всех отношений по всему миру. Туда зайдет Westinghouse (американская электротехническая компания Westinghouse Electric Corporation. — Ред.). Это замещение произойдет моментально. И сотни миллиардов долларов ради какой-то провокации они точно терять не будут", — считает Свитан.

Однако россияне просто так возвращать ЗАЭС тоже не намерены. Ведь, по данным британской разведки, еще до марта 2023 года оккупанты обустроили боевые позиции на зданиях реакторов станции. Это может означать, что корпуса реакторов интегрированы в планирование тактической обороны рф.

"На снимках видно, что до марта 2023 года российские войска обустроили боевые позиции с мешками с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции. Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года. Однако это первый признак того, что фактические корпуса реакторов интегрированы в планирование тактической обороны", – говорится в сообщении разведки Британии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда мы освободим ЗАЭС и как это усилит нашу безопасность.