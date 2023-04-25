росія збирається захищати Севастополь бойовими дельфінами: що вдалося дізнатися

Бойові дельфіни нібито допоможуть окупантам вберегти бухту від атаки безпілотників

Побоюючись потужного весняного контрнаступу Збройних сил України, окупанти у Севастополі поспіхом посилюють оборону. Після останніх вибухів у місті, росіяни облаштували одразу шість ешелонів оборони: патрулюють місцевість з гелікоптерів і катерів, а також залучили до "чергувань" бойових дельфінів.

Про це у вівторок, 25 квітня, повідомило видання ВМФ Великої Британії Naval News. Згідно з наявними даними, основним покликанням такого посилення оборони є захист від українських морських безпілотників, які потрапляють до бухти.

"Нові засоби захисту показують, що росія обороняється в Севастополі. Вхід у Севастопольський порт тепер захищений не менше, аніж 6 рядами фізичних бар'єрів. Це як додаток до патрульних катерів, вертолітного патрулювання, антидайверів-дельфінів та артилерійських систем", — йдеться в повідомленні.

Також у британському флоті зазначають, що саме Севастополь — основна війсково-морська база російського флоту в Криму, хоча рф і здійснювала спроби розподілити кілька ключових баз, зокрема, у Феодосії. Однак станом на сьогодні всі основні військові російські кораблі залишаються у Севастопольській бухті.

У Naval News зазначають, що у жовтні 2022 року ЗСУ нібито здійснили вражаючу спробу атакувати Севастополь морськими безпілотниками. Саме тоді було уражено кілька кораблів, але серйозних пошкоджень вони не зазнали. Водночас ця атака продемонструвала росіянам, що стара зброя є неефективною і для захисту півострова необхідна більша кількість потужних засобів, як на вході до гавані, так і в інших місцях базування флоту.

А вже 22 березня 2023 року начебто українська армія здійснила повторну атаку безпілотниками, проникнувши у внутрішню гавань.

"Ці останні засоби захисту, ймовірно, є відповіддю на це. Ще два шари плавучих сіток були розміщені на зовнішньому боці входу в гавань. І ряд із шести великих понтонних барж стоять на якорі прямо біля входу. Вони фактично подовжують стіну гавані, звужуючи вхід", — пише видання.

Якщо детально розглянути супутникові знімки, то їхній аналіз чітко вказує, що баржі почали розміщувати у бухті між 3 і 9 квітня. З того часу їх число лише збільшується і тепер вони розташовані по обидва боки від входу до гавані.

Окупанти у Севастополі посилили оборону після вибухів, залучили і дельфінів

За словами аналітика з питань оборони Бенджаміна Пітте, нова оборона росіян у Криму є частиною ширших зусиль щодо зміцнення оборони Криму. Останніми тижнями кораблі ворожого флоту дедалі частіше залучають до патрулювання у водах Керченської протоки.

"На землі вони викопують велику кількість траншей навколо ключових місць. Вони стають агресивнішими щодо повітряних розвідувальних місій НАТО", — розповів він.

Пітте додав, що зараз навколо Севастополя росіяни облаштували кілька нових батарей протиповітряної оборони. Вони розташовані у самому місті й навколо авіабази Бельбек.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що посилена оборона росіян у Криму лише підігріває інтерес української сторони, тож ЗСУ пообіцяли окупантам влаштувати "гарячий" відпочинок цього літа.